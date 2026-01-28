“확신의 SM상”…SMTR25를 주목하라

SM엔터테인먼트의 남자 연습생 팀 SMTR25가 ‘응답하라 하이스쿨’로 베일을 벗는다.

오는 2월 13일 Mnet ‘응답하라 하이스쿨’은 SMTR25가 가상의 학교 ‘우정고’에 입학해 1990년대부터 2010년대까지의 K-컬처를 직접 경험하며 데뷔의 해답을 찾아가는 타임슬립 리얼리티 예능 프로그램으로, SM과 에그이즈커밍의 특별한 협업으로도 큰 관심을 얻었다.SM은 올해 한 팀의 대형 신인 보이그룹이 데뷔할 예정이라고 공식화하며 그 새로운 얼굴이 누가 될지 궁금증이 증폭하고 있는 가운데, SMTR25도 그 대상이 될 것으로 예고된 만큼, 이들이 본격 베일을 벗을 예능 신고식에 궁금증과 기대가 쏟아지고 있다.

지난해 1월 30주년 기념 브랜드 필름 ‘THE CULTURE’(더 컬쳐) 영상을 통해 먼저 모습을 드러내며 뜨거운 화제성으로 별칭까지 얻은 하민(HAMIN), 니콜라스(NICHOLAS)와 더불어, ‘SMTOWN LIVE 2025’, ‘2025 TIMA’, ‘2025 KGMA’ 등의 무대에서 SM 창립 30주년 헌정 퍼포먼스와 엑소 ‘늑대와 미녀 (Wolf)’ 커버로 강렬한 인상을 남긴 한비(HANBI), 송하(SONGHA), 다니엘(DANIEL), 현준(HYUNJUN), 캇쇼(KASSHO), 저스틴(JUSTIN), 하루타(HARUTA), 카친(KACHIN), 타타(TATA)의 출연 소식에 벌써부터 글로벌 음악 팬들이 반응하고 있다.

여기에 그동안 공개된 적 없던 연습생인 재원(JAEWON), 우린(WOOLIN), 사다하루(SADAHARU), 찰리(CHARLIE)까지 합류해 총 15명이 된 SMTR25는 이번 프로그램을 통해 무대 위 카리스마는 물론, 연습생다운 풋풋한 분위기와 팀워크, 기숙사와 학교 생활을 통해 무해한 일상까지 모두 보여주고 데뷔를 향해 한 발자국 다가갈 예정이어서 더 기대가 모인다.

한편, ‘응답하라 하이스쿨’은 오는 2월 13일 저녁 8시 20분 Mnet과 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 첫 공개된다.

