[카드뉴스] KT&G 세종공장, 국제 친환경 인증 ‘LEED’ 골드 등급 획득

KT&G 세종공장이 국제 친환경 인증 ‘LEED’ 골드 등급을 획득했습니다.

‘LEED’는 Leadership in Energy and Environmental Design의 약자로, 전 세계 186개국에서 활용되는 글로벌 친환경 건축 인증 제도인데요.

LEED 골드 등급은 에너지 효율과 수자원 관리 등 엄격한 기준을 충족한 시설에만 부여되는 국제적 수준의 인증입니다.

KT&G 세종공장은 이번 인증 과정에서 용수를 절감하고 에너지 효율화를 높여 우수한 평가를 받았습니다.

빗물·생활용수 재이용 시스템과 절수형 설비를 도입함에 따라 기존 대비 평균 물 사용량을 약 15% 절감했으며,

태양광 설비를 구축해 전체 전력의 약 30%를 신재생 에너지로 공급하고 냉동기·공조기 등 핵심 설비 운영 효율도 강화했습니다.

KT&G 세종공장은 에너지 소비량 대비 탄소 배출량을 연간 약 10% 감축할 계획입니다.

KT&G는 ‘KT&G 그린 임팩트’라는 비전을 수립해 지속적으로 환경경영을 이어오고 있는데요.

앞으로도 글로벌 스탠더드 수준의 지배구조 경쟁력을 바탕으로 환경경영 실천 및

적극적인 공급망 관리 등에 힘써 나가겠습니다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]