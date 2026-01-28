경기도, 복합반려동물문화센터 내 ‘추모관’ 위탁 공모

반려마루 추모관 전경. 경기도 제공

경기도가 최근 공설동물장묘시설 허가를 받은 반려동물 전문 장례시설 ‘반려마루 추모관’의 민간 위탁 운영자를 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

반려마루 추모관은 경기 여주시에 소재한 반려동물복합문화시설 반려마루 여주 내 자리 잡은 곳으로, 경기도에서는 처음이자 전국에서는 두 번째로 공설 허가를 받았다.

연면적 696.2㎡ 규모의 2층 건물로 동물화장로 2기를 비롯해 추모실 3실, 염습실, 봉안실 408기 등을 갖춘 곳이기도 하다.

입찰에 참가하려면 최근 10년 이내 반려동물 관련 업종을 1년 이상 운영한 실적이 있는 법인 또는 단체여야 하며, 주된 영업소가 경기도 내에 있어야 한다.

또 관리위탁 개시 전까지 반려동물 장례 관련 자격 보유자 및 심리상담 관련 자격 보유자를 각각 1인 이상 확보해야 한다.

관리 위탁 계약 기간은 계약일로부터 2028년 12월 31일까지다. 1차년도 위탁사용료는 7765만원을 기초로 최고가 입찰금액으로 정해진다. 입찰 참가를 희망하는 법인 또는 단체는 다음달 3일까지 한국자산관리공사 온비드를 통해 전자입찰 방식으로 등록하면 된다.

한편 반려마루 여주는 2023년 개소, 유기동물 보호·입양시설과 관련 세미나 및 체험 클래스가 가능한 공간 등을 갖췄다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]