한국거래소, 창단 3년 만에 종합선수권 단체 우승…명실상부 ‘챔피언 팀’

사진=대한탁구협회 제공

한국거래소가 제79회 대한항공 전국남녀종합탁구선수권대회 남자일반부 단체전 정상에 올랐다. 유남규 감독이 이끄는 한국거래소는 대회 마지막 날인 27일 충북 제천체육관에서 치러진 결승전에서 정영식 감독의 세아탁구단을 3-2로 꺾었다.

풀-매치 접전이었다. 3인 5단식 세계선수권대회(뉴-스웨들링) 방식을 적용한 이번 대회는 강력한 에이스를 보유한 팀에 유리했다. 장우진이라는 남자탁구 절대 에이스가 있는 세아가 끈질긴 추격전을 펼칠 수 있었던 이유다. 장우진은 첫 매치와 4매치를 지키면서 승부를 최종 5매치까지 끌고 갔다.

사진=대한탁구협회 제공

한국거래소의 스쿼드가 워낙 두터웠다. 한국거래소는 2022년 11월 창단했다. 안재현, 김동현 등 국가대표급 전력으로 시작부터 프로무대 판도를 흔들었다. 2023년 초에는 임종훈, 지난해 중반에는 대표팀 막내 오준성까지 합류하면서 최강 전력을 꾸렸고, 이내 각종 대회들을 석권했다. 특히 2025년에는 4월 전국종별선수권, 10월 전국체전 등 주요 대회를 휩쓸었으며, 결국 한 해를 결산한 이번 대회에서 정상에 오르며 ‘유종의 미’를 완성했다.

실제로 결승전은 임종훈, 안재현, 오준성 국대 3총사가 장우진을 앞세운 세아의 도전을 뿌리친 것으로 요약된다. 장우진이 1매치에서 오준성을 잡았다. 임종훈이 2매치에서 한도윤을 이겨 균형을 이뤘다. 3매치 승부처에서 안재현이 햄스트링 부상 투혼을 발휘했다. 대전동산고 1년 후배이기도 한 세아 김병현을 꺾고 역전했다. 그리고 4매치에서 장우진이 임종훈을 잡았다. 원점으로 돌아간 5매치에 오준성이 다시 나와 최종 마침표를 찍었다. 대회 개인단식 챔피언이 마지막 경기로 치러진 단체전 마지막 매치도 마무리했다. 전체 승부는 한국거래소가 이겼지만, 대표팀 주장이자 세아의 주장 장우진의 존재감도 눈부셨던 결승전이다.

사진=대한탁구협회 제공

종별선수권, 대통령기, 전국체전, 실업챔피언전 등 모든 대회 정상을 경험한 한국거래소지만 종합선수권대회에서 우승을 기록한 것은 이번 대회가 처음이다. 전년 대회 때는 단체전 8강에서 탈락하면서 종합선수권을 숙제로 남겨두고 있었다. 이번 대회에서 단체전뿐만 아니라 남자단식 오준성, 혼합복식 임종훈(신유빈)까지 세 개의 우승트로피를 가져가면서 ‘제대로’ 퍼즐을 완성했다. 창단 3년 만에 국내 최고 권위의 종합탁구선수권대회를 제패하면서 명실상부한 국내 최강팀이 됐다.

한국거래소의 우승을 견인한 유남규 감독은 “전년 8강에서 떨어지면서 자존심이 많이 상했었다. 선수들도 마찬가지였다. 그래서 우승의지가 더 강했다. 결승전은 처음부터 마지막 매치까지 갈 것으로 봤고, 3매치가 중요했다. 안재현이 부상에도 불구하고 출전 의지가 강해 믿고 맡겼다. 윤상준 코치와 올해 처음 발령받은 김동현 코치도 많은 노력을 했다. 훌륭하게 몫을 해낸 모두에게 감사하다. 또한 늘 많은 지원을 아끼지 않으시는 회사에도 진심으로 감사의 말씀을 전한다. 새로 오신 단장님께 우승을 선물할 수 있어서 다행이었다”고 소감을 전했다. 유 감독은 이어 “2026년 첫 출발을 이렇게 멋지게 해냈으니 마무리도 잘하고 싶다. 그것은 아시안게임 금메달이 될 것”이라는 다짐도 전했다. 대표팀 주축을 이루는 한국거래소 선수들이 환한 표정으로 다짐을 공유했다.

사진=대한탁구협회 제공

한국거래소의 남자단체전 우승과 더불어 제79회 대한항공 전국남녀종합탁구선수권대회는 모든 경기 일정을 마쳤다. 이날 오전 치러진 여자단식 결승전에서는 삼성생명의 주천희가 대한항공의 주니어 에이스 박가현을 3-0(11-5, 11-8, 11-3)으로 꺾고 우승했다. 전날 우승을 확정한 여자단체 대한항공, 남자단식 오준성(한국거래소), 혼합복식 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조, 남자복식 우형규-최지욱 조(한국마사회), 여자복식 주천희-김성진 조(삼성생명)까지 한국탁구의 새로운 챔피언들이 탄생시키고 대단원의 막을 내렸다.

사진=대한탁구협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

