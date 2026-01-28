“영하 13도에 비키니?”…제이제이, 한파도 잊은 과감 포즈

사진 = 제이제이 SNS 계정

운동 유튜버 제이제이가 한파 속 비키니 패션으로 강렬한 존재감을 드러냈다.

제이제이는 27일 자신의 SNS에 “최고의 사우나. 추운데서 운동한다고 근육통으로 온 몸이 노곤한 와중 최고의 배럴 사우나를 경험했어요”라며 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

이어 “사우나 안은 100도가 넘고 밖은 영하 13도인데 나중에는 추위가 전혀 느껴지지 않고 개운함만 가득! 이건 진짜 꿀잠 직행 열차”라고 소감을 전했다.

공개된 사진 속 제이제이는 새하얀 눈 위에서 핫핑크 비키니만 걸친 채 과감한 자태를 드러냈다. 수북이 쌓인 눈과 강렬한 컬러의 수영복이 극적인 대비를 이루며 이색적인 분위기를 자아낸다. 영하 13도의 혹한 속에서도 제이제이는 여유로운 표정과 당당한 포즈로 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 사우나 내부에서 휴식을 취하며 운동으로 다져진 탄탄한 등 근육과 매끄러운 바디 라인을 뽐냈다. 극한의 온도 차 속에서도 흔들림 없는 모습은 꾸준한 자기 관리와 운동으로 다져진 건강미를 더욱 돋보이게 했다.

한편, 제이제이는 2024년 모델 겸 배우 줄리엔 강과 결혼했다.

