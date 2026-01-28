크라잉넛·AxMxP 합류…롤링홀 31주년 기념공연, 3차 라인업 공개

인디 음악의 성지 롤링홀이 개관 31주년을 맞이해 크라잉넛, AxMxP, 크록티칼, 중식이 등이 포함된 총 13팀의 3차 라인업에 합류했다.

롤링홀 31주년 기념공연은 5월까지 약 5개월 동안 진행되며, 힙합, 발라드, R&B 등 장르의 경계를 넘나드는 라인업으로 구성된다. 앞서 1차 라인업에는 보라미유, 예빛, 진민호, 기프트 등 15팀을 공개했고 2차 라인업에는 HYANG, PATZ, 고고학, 루미너스데이, 모든, 아사달, 엔분의일, 적란운, 주니엘, 천진우까지 총 10팀이 합류했다.

이번 3차 라인업에는 크라잉넛, AxMxP, ChRocktikal(크록티칼), 중식이, 맥거핀, 스킵잭, 이희상, 도유카, 화노, 올티, 김늑, 시인을 위하여, 오아! 총 13팀이 이름을 올려 기대감이 증폭되고 있다.

한국 펑크록의 상징적인 존재 크라잉넛, 유쾌한 서사와 공감 가는 가사로 대중적 인지도를 쌓아온 중식이, 폭발적인 에너지와 라이브 퍼포먼스로 사랑받아온 맥거핀, 개성 강한 사운드로 주목받는 신예 밴드 AxMxP와 ChRocktikal(크록티칼)의 합류해 각자의 뚜렷한 음악 세계를 지닌 신예부터 베테랑 아티스트까지 어우러지며 다양한 무대를 펼칠 예정이다.

롤링홀 김천성 대표는 “인디 음악의 심장, 롤링홀에서만 볼 수 있는 신예 밴드의 공연부터 베테랑의 무대까지 또 공존하는 다양한 장르와 무대를 관객과 함께 즐기는 공연을 기획하고 펼쳐 나아가고 있다. 공연장으로 오셔서 함께 호흡하며 감상하길 바란다”고 말했다.

각 공연의 세부 일정은 순차적으로 공개될 예정이며 티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

