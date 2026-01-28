‘EPL 3위’ 애스턴 빌라, 공격수 에이브러햄 품었다… 7년만의 재회

사진=애스턴 빌라 구단 SNS 캡처

7년 전 팀의 승격을 이끌었던 공격수가 돌아왔다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 ‘깜짝’ 반전을 일구고 있는 애스턴 빌라가 공격수 태미 에이브러햄을 영입했다.

애스턴 빌라는 28일(한국 시간) “에이브러햄을 완전 이적으로 영입했다. 그는 지난 2018∼2019시즌 EPL 승격 순간을 함께했던 핵심선수였다”고 밝혔다.

잉글랜드 국가대표 출신이기도 한 에이브러햄은 베식타스 JK(터키)에서 아스톤 빌라로 새 둥지를 틀었다. 인연이 깊다. 애스턴 빌라 유니폼을 입었던 시기, 리그에서만 25골을 넣었다.

양측 모두 달라진 존재감으로 재회한다. 에이브러햄은 EPL 첼시와 AS로마, AC밀란(이상 이탈리아) 등에서 활약하며 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 UEFA 컨퍼런스리그를 우승 한 차례씩 경험했다.

애스턴 빌라도 7년 전과는 다르다. 올 시즌 EPL에서 14승4무5패를 기록, 누구도 예상하지 못한 성과를 내고 있다. 1위 아스널(15승5무3패)과 2위 맨체스티 시티(14승4무5패)의 뒤를 추격 중이다. 맨시티와 승점(46점)은 같지만 골 득실 격차로 밀렸다. 에이브러햄이 합류한 만큼 공격력 보강이 기대된다.

