마운틴주니어 하이원리조트 대관, 중증장애인 15명 작품 전시회 2월1∼2일 개최

마운틴주니어 주관해 2월 1일부터 2일까지 양일간 열리는 ‘중증장애인생산품 박람회’ 기간 동안 중증장애인화가 15명을 초청 그림 전시회를 개최하며 일반관객들에게 소개한다.

국내 호텔·리조트 업계가 중증장애인 생산품 판로 지원을 넘어 리조트의 공간 인프라를 활용해 장애인 작가들의 예술 역량을 알리는 대규모 전시를 기획한 것은 이번이 처음이다.

이번 전시는 하이원리조트의 문화·예술 ESG 경영의 일환을 활용할 방안으로 마운틴주니어에서 획기적인 해당 전시회를 기획해 화제다.

마운틴 주니어 황지선대표는 "리조트 내 건축적 미학이 돋보이는 공간에 장애인 작가들의 작품을 전시해 편견없는 공감을 끌어낼것"이라 밝혔다. 단지 관람을 넘어 장애예술인에 대한 인식 개선을 이끌어낼 계획이다.

이미 배우 박기웅을 화가 박기웅으로 대중에게 선보인 경험을 노하우로 앞으로도 호텔들과 협업하여 꾸준한 전시를 이어나갈 예정이다.

이번 전시에는 중증장애인 화가들이 다수 소속된 드림즈(DREAMS)장애인보호작업장이 참여한다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

