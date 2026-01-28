男핸드볼 대표팀, 사우디 꺾고 아시아선수권 5위 ‘유종의 미’

사진=아시아핸드볼연맹 SNS 캡처

한국 남자 핸드볼 대표팀이 아시아선수권대회 마지막 경기를 승리로 장식했다.

한국은 지난 27일(한국 시간) 쿠웨이트의 사바알살렘에서 열린 제22회 아시아남자핸드볼선수권 사우디아라비아와의 5, 6위전을 32-31로 신승했다. 이번 대회는 총 15개국이 출전했고, 대표팀의 최종 성적표는 5위다.

아쉽게도 상위 4팀에게 주어지는 2027년 세계선수권대회 출전 티켓 획득엔 실패했다. 지난 2022년과 2024년 대회를 비롯해 아시아선수권에서만 3개 대회 연속 5위다.

이날 전반은 팽팽했다. 사우디 상대로 16-16 동점을 기록했다. 이어진 승부에선 도리어 밀리기도 했다. 상황을 타개한 건 박세웅(SK호크스), 이요셉(인천도시공사), 장동현(SK호크스), 김진영(인천도시공사) 등의 활약 덕분이다. 김태관(충남도청)이 6골, 김진영이 5골을 마크했다.

한편 카타르와 바레인이 이번 대회 결승에서 맞붙는다. ‘아시아 최강’ 카타르는 2014년 대회부터 7회 연속 아시아선수권 제패를 목전에 두고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

