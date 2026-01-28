민희진 측, ‘뉴진스 탬퍼링 의혹’ 오늘(28일) 기자회견

그룹 뉴진스 총괄 프로듀서를 지낸 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표) 측이 일각에서 제기된 뉴진스 탬퍼링 의혹과 관련해 기자회견을 한다.

28일 업계에 따르면 민 전 대표 측은 이날 오후 서울 종로구 모처에서 뉴진스 탬퍼링 의혹 관련 해명에 나선다.

민 전 대표는 2024년 하이브와 분쟁을 겪고 두 차례의 공개 기자회견을 가진 바 있다.

민 전 대표 측은 “최근 민희진 전 어도어 대표에 대한 어도어의 손해배상소송, 뉴진스 멤버 일부에 대한 어도어의 계약해지 및 손해배상소송과 관련해 이른바 뉴진스 탬퍼링 의혹에 대한 진실을 전달하기 위해 이번 기자회견을 개최하게 됐다”고 설명했다.

앞서 뉴진스 다섯 멤버는 재작년 11월 신뢰 파탄을 이유로 어도어와 전속계약 해지를 선언했지만 지난해 10월 법원은 이들 주장을 받아들이지 않았다. 2029년 7월31일까지 어도어와의 전속계약이 유효하다고 판결했다.

멤버 해린, 혜인은 가장 먼저 복귀했고, 하니도 어도어로 돌아왔다. 민지는 현재 어도어와 대화를 나누는 중이다.

하지만 어도어는 다니엘에겐 전속계약해지를 통보했다. 다니엘과 그의 가족이 이번 분쟁 상황을 초래했다고 보고 있어서다. 민 전 대표의 탬퍼링 의혹 관련 핵심 조력자로 알려졌다.

