‘근육리커버리’ 스포츠겔 딥아이스, 러닝크루 거점 ‘런닷 동대문’ 입점

근육 리커버리 스포츠겔 ‘딥아이스(DEEPICE)’가 동대문 두타몰 러닝 베이스캠프 런닷(RunDot) 동대문에 입점했다.

런닷은 스포츠 플랫폼 레저디(Leisuredy)가 운영하는 러닝 베이스캠프다. 도심 러너들과 러닝 크루들에게 전용 탈의실·물품 보관소·웜업 존 등 편의시설을 제공하며 커뮤니티 거점의 역할을 하고 있다. 주중 러닝 크루 모임과 주말 러닝 클래스·브랜드 협업 세션 등을 통해 달리기를 즐기고 공유하는 공간으로 주목받고 있다.

런닷 동대문은 특히 러닝 애호가, 초보 러너, 운동 크루 회원 등 다양한 러닝 인구가 모이는 트렌디한 커뮤니티 허브로 자리 잡았다. 이와 함께 스포츠 관련 브랜드 입점의 새로운 방향성을 보여준다.

이번 입점을 통해 방문객들은 딥아이스 제품을 현장에서 직접 보고 경험할 수 있다. 딥아이스는 휴대가 간편한 90ml 롤온 스틱 타입의 화장품 스포츠겔이다. 운동 후 또는 활동 중 근육·관절 부위에 느껴질 수 있는 피로감이나 불편한 사용감을 상쾌한 쿨링감과 함께 완화해주는 데 초점을 맞췄다. 이는 의약외품이 아닌 화장품이다.

이 제품은 또한 천연 유래 성분을 다수 함유하고 있으며, 피부 안정성 테스트를 완료한 비(무)자극 제품으로 다양한 러닝·운동 인구가 일상적으로 사용할 수 있도록 설계됐다.

런닝 활동은 최근 단순한 스포츠를 넘어 건강 관리·커뮤니티 활동의 핵심 트렌드로 자리매김하고 있다. 특히 러닝 크루 중심의 운동 문화는 기록 경쟁보다는 지속 가능성, 회복, 함께 달리는 즐거움에 무게가 실리며 관련 콘텐츠와 프로그램 수요를 꾸준히 키우고 있다. 이에 따라 러닝 베이스캠프와 같은 오프라인 공간은 단순 체력 활동을 넘어 ‘라이프스타일 공간’으로 확장되고 있다.

딥아이스 입점 관계자는 “런닷 동대문은 러닝을 즐기는 폭넓은 인구가 모여 소통하는 공간으로, 실제 러닝 후 현장에서 적절한 바디 케어 제품을 접할 수 있는 최적의 환경”이라며 “입점을 통해 러너들이 자신의 운동과 회복 루틴을 자연스럽게 연결할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

딥아이스는 이번 오프라인 입점을 계기로, 도심 러닝 문화와 연계한 스포츠·웰니스 접점 확대 전략을 지속 추진할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]