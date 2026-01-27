경산중앙병원, 외과 전문의 이지근 과장 초빙

경산중앙병원은 외과 전문의 이지근 과장을 신규 초빙했다고 밝혔다.

이지근 과장은 순천향대학교 의과대학을 졸업하고, 순천향대학교 서울병원 외과 전문의 과정을 수료했다. 이후 대구의료원 외과 과장을 역임하며 지역 중증·응급 외과 진료의 최전선에서 임상 경험을 쌓아왔다. 현재는 대한외과학회 정회원으로 활동 중이다.

특히 이 과장은 복강경 수술을 포함한 하부 위장관 수술, 항문 질환, 유방·갑상선 질환, 혈관 재건술 등 폭넓은 외과 진료 분야에서 전문성을 갖춘 의료진으로 평가받고 있다. 복잡한 외과 질환에 대해서도 환자 상태에 맞춘 맞춤형 치료 접근을 중시해 왔다.

경산중앙병원 관계자는 “이지근 외과 전문의 초빙을 통해 위장관 및 유방·갑상선 질환은 물론, 혈관 관련 외과 치료까지 진료 범위를 한층 강화하게 됐다”며 “지역 주민들이 보다 가까운 곳에서 신뢰할 수 있는 외과 진료를 받을 수 있도록 의료 역량을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 밝혔다.

이지근 과장은 “외과 질환은 검사와 진단, 수술이 분절되기보다 하나의 흐름으로 이어질 때 환자 부담을 줄일 수 있다”며 “담낭염이나 충수염 같은 응급성 질환부터 말초혈관, 하부 위장관 질환까지 가능한 한 원스톱으로 진료가 이어지는 체계를 통해, 지역 환자분들이 멀리 이동하지 않아도 안전성과 회복을 최우선으로 한 신뢰할 수 있는 외과 진료를 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 경산중앙병원은 전문 의료진 영입과 진료 시스템 고도화를 통해 지역 거점 병원으로서의 역할을 강화하고 있으며, 환자 중심의 안전하고 체계적인 진료 환경 구축에 주력하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

