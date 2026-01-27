이하이, 1인 기획사 미등록 운영 논란…소속 측 “무지와 불찰” 사과

사진 = AOMG

가수 이하이의 1인 기획사 운영 과정에서 미등록 사실이 드러나 논란이 일자, 소속 측이 이를 인정하고 사과했다.

이하이 소속사 두오버는 27일 공식 입장을 통해 “이하이는 당사와 전속계약을 맺고 활동해 왔기 때문에 그 과정에서 개인적인 사업자가 별도 대중문화예술기획업 등록이 필요하다는 점을 인지하지 못했다”고 밝혔다. 이어 “이에 뒤늦게 관련 교육 과정을 이수하고 최근 등록 절차를 마쳤다”고 설명했다.

소속사는 “이는 회사와 아티스트 모두의 무지와 불찰로 발생한 일”이라며 “이로 인해 심려 끼쳐드린 점 사과드리며, 앞으로는 관련 법규와 절차를 더욱 철저히 확인해 같은 일이 반복되지 않도록 신중하게 활동하겠다”고 전했다.

앞서 이날 필드뉴스는 이하이가 2020년 4월 설립한 1인 기획사 에잇오에잇하이레코딩스가 관할 당국에 등록하지 않은 채 불법으로 운영돼 왔다고 보도했다. 해당 기획사의 대표이사는 이하이 본인이며, 사내이사는 친언니 이모씨가 맡는 등 가족 회사 형태를 띠고 있다고 전했다.

현행 대중문화예술산업발전법은 대중문화예술기획 업무를 수행하는 법인이나 1인 초과 개인 사업자가 문화체육관광부 등록 없이 업체를 운영할 경우 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.

한편, 이하이는 2011년 SBS 음악 경연 프로그램 ‘K팝스타 시즌1’에서 준우승해 주목받았으며, 2012년 10월 솔로 가수로 데뷔해 ‘1,2,3,4’, ‘It's Over’, ‘손잡아 줘요’, ‘한숨’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받아 왔다.

