벤츠 코리아, 온라인 컬렉션 스토어 오픈 액세서리 및 컬렉션 제품 판매

메르세데스-벤츠 코리아는 지난 26일 공식 홈페이지에 ‘온라인 컬렉션 스토어’를 오픈하고, 메르세데스-벤츠 ‘액세서리 및 컬렉션’ 제품 판매를 시작했다.

이번 공식 온라인 컬렉션 스토어는 2023년 수입차 업계 최초로 입점한 ‘카카오톡 선물하기’ 채널 ‘컬렉션 샵’에 이은 신규 온라인 구매 채널로, 고객 접점을 더욱 강화하고 메르세데스-벤츠 액세서리 및 컬렉션 제품의 구매 편의성을 높이기 위해 기획됐다.

메르세데스-벤츠 코리아는 액세서리 및 컬렉션 제품 가운데 오랜 기간 높은 판매량을 기록하고 있는 모델카, 차량 키 케이스 및 키 링, 우산, 차량용 방향제 등 스테디셀러 제품을 시작으로, 판매 라인업을 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 또한, 공식 온라인 컬렉션 스토어에만 구매할 수 있는 한정판 모델카도 선보이는 등 온라인 컬렉션 스토어만의 차별화된 제품도 지속적으로 선보일 예정이다.

메르세데스-벤츠 코리아의 액세서리 및 컬렉션 제품은 공식 서비스센터 내에 입점한 전국 43개 오프라인 ‘액세서리 & 컬렉션 샵’을 통해서도 구매할 수 있어, 온라인 컬렉션 스토어와 함께 온오프라인을 아우르는 편리한 구매 경험을 제공한다.

메르세데스-벤츠 공식 온라인 컬렉션 스토어에 대한 보다 자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 제품 구입은 메르세데스-벤츠 계정 생성 후 진행할 수 있다.

이번 공식 온라인 컬렉션 스토어 오픈을 기념해, SNS 이벤트도 진행한다. 오는 31일까지 메르세데스-벤츠 코리아 인스타그램에 게재된 ‘온라인 컬렉션 스토어 오픈’ 게시물 댓글에 친구를 태그하고 응원의 메시지를 남긴 고객 중 100명을 추첨해 커피 모바일 상품권을 제공한다. 이벤트 당첨자는 2월 4일 메르세데스-벤츠 코리아 공식 인스타그램을 통해 발표한다.

한편, 메르세데스-벤츠 코리아는 차량을 통한 브랜드 경험을 넘어 라이프스타일에서도 고객이 메르세데스-벤츠만의 럭셔리 가치를 경험할 수 있도록 ▲차량에 장착하는 방향제, 루프박스 등의 테크니컬 ‘액세서리’를 비롯해 ▲브랜드 로고 디자인이 적용된 가방, 텀블러, 의류 등의 ‘컬렉션’ 제품들을 선보이고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]