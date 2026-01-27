다비치 측, 콘서트 명함 번호 논란…“연락 자제 부탁”

사진 = 씨에이엠위더스는 공식 SNS 계정

그룹 다비치 측이 콘서트 연출용으로 사용된 번호와 관련해 팬들에게 연락을 삼가 달라고 요청했다.

27일 다비치의 소속사 씨에이엠위더스는 공식 SNS를 통해 “2026 다비치 단독 콘서트 ‘TIME CAPSULE:시간을 잇다’ 연출 과정에서 사용된 명함에 기재된 번호와 관련해 안내 말씀 드린다”라며 공식 입장을 밝혔다.

소속사는 “해당 번호는 공연 연출을 위해 사용된 번호로 실제 연락을 위한 전화번호가 아님을 알려드린다”며 “현재 해당 번호의 소유자에게 연락으로 인한 피해가 발생하고 있어 해당 번호로의 연락은 금지해 주시기 바란다”고 전했다.

다비치는 지난 24일과 25일, 서울 KSPO DOME에서 2026 다비치 콘서트 ‘TIME CAPSULE : 시간을 잇다’를 개최했다. 오프닝 공연을 맡은 일루셔니스트 이은결은 플로어 쪽을 돌며 명함을 나눠줬고, 해당 명함에는 ‘타임캡술을 아십니까’, ‘시간을 잇고 싶으시다면 지금 바로 전화주세요’라는 문구와 함께 번호가 적혀 있었다.

해당 번호는 다비치의 데뷔년도와 올해를 담았지만, 실제로 사용 중인 번호가 있어 논란이 됐다. 이에 소속사는 팬들에게 반복적으로 연락을 자제해달라고 당부했다.

한편, 이번 콘서트는 티켓 예매와 동시에 전석 매진을 기록했으며, 고현정, 송혜교, 박솔미, 박효주, 유연석, 조째즈 등 다수의 연예인이 참석해 공연을 응원했다.

