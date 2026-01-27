트럼프 “韓관세 25%”…투자 지연 우려에 기습 발표

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전 수준으로 다시 인상하겠다고 밝히자 청와대가 대미 통상 현안 점검에 나서며 대응에 착수했다.

트럼프 대통령은 26일 SNS 트루스소셜을 통해 “한국 입법부가 미국과의 합의를 이행하지 않고 있다”며 “이에 따라 자동차, 목재, 의약품을 포함한 모든 상호관세를 기존 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다. 그는 “이재명 대통령과 나는 지난해 7월30일 양국을 위한 위대한 합의를 체결했고 같은 해 10월29일 한국 방문 당시 그 조건을 재확인했다”며 “그럼에도 한국 국회가 이를 승인하지 않은 이유를 이해할 수 없다”고 주장했다.



트럼프 대통령이 언급한 ‘국회의 승인’은 한국이 대규모 대미 투자를 이행하기 위해 필요한 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법)’을 가리키는 것으로 해석된다. 대미투자특별법은 한미전략투자기금 조성과 한미전략투자 공사 설치 등 대미 투자를 이행하는 데 필요한 법·제도적 장치를 마련하는 내용을 담았다.



앞서 한미 양국은 지난해 10월29일 경북 경주에서 정상회담을 가진 뒤 11월13일 안보·무역 분야 합의 내용을 담은 공동 팩트시트를 발표했다. 팩트시트에는 한국이 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하는 대신, 미국이 한국산 자동차에 대한 관세를 인하하고 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리, 핵추진잠수함 도입을 지원·승인한다는 내용이 포함됐다.



이후 양국은 지난해 11월 14일 ‘한미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)’를 체결하고 MOU 이행을 위한 법안이 한국 국회에 제출되는 달의 1일을 기준으로 관세 인하 조치를 소급 적용하기로 합의했다. 이에 따라 더불어민주당은 지난해 11월 26일 대미투자특별법을 국회에 발의했고 미국 정부도 같은 해 12월 4일 관보 게재를 통해 한국산 자동차에 대한 관세를 15%로 소급 인하했다. 그러나 아직 한국 국회에서 법안은 통과되지 않은 상태다.



트럼프 대통령은 한미 합의에 따른 한국의 대미 투자가 당초 기대보다 지연되고 있다고 생각하는 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 “우리는 합의된 거래 내용에 맞춰 우리의 관세를 신속하게 인하하는 행동을 해왔다. 우리는 당연히 우리의 교역 파트너들도 똑같이 하기를 기대한다”고 강조했다.



무역 합의에 대미투자특별법 제정 시한이 명시되지는 않았으나 한국은 무역 합의에 따라 올해 안에 연간 200억 달러(약 28조9800억원) 상한의 대미 투자를 해야 하는 상황이다.



미국이 한국의 투자 이행을 압박한 배경에는 최근 원화 약세 상황에서 한국이 200억 달러를 투자하기 어려울 수 있다는 관측이 영향을 미쳤을 수도 있다.



스콧 베선트 미국 재무부 장관이 지난 14일 원화 가치의 급격한 약세가 한국 경제 펀더멘털과 맞지 않는다며 구두개입성 메시지를 낸 배경에도 미국 측의 이런 우려가 깔렸다는 분석이 제기된 바 있다. 지난 20일에는 한국 정부가 환율 때문에 올해 약속한 200억 달러 대미 투자를 지연하기로 했다는 외신 보도가 나오기도 했다. 이후 구윤철 재정경제부 장관이 블룸버그와 인터뷰에서 투자를 지연하는 게 아니라고 해명했지만 구 장관은 투자 프로젝트 선정에 시간이 걸려 올해 상반기에는 투자 집행이 어렵다고 말하기도 했다.



트럼프 대통령의 발표에 외신들은 공식 조약이 아닌 형태로 이뤄진 양국 합의의 불확실성에 주목했다. 또 이번 발언은 최근 캐나다, 유럽 국가들에 대한 관세 위협에 이어 나온 것으로 트럼프 대통령의 부과 권한은 상호관세 위법 여부에 대한 미 연방대법원 판결에 따라 제한받을 수 있다고 분석했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]