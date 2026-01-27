KYK 파운데이션, 선시안 기부금 전달식 개최...누적 기부금 1억원 돌파

사진=KYK 파운데이션 제공

공익재단 KYK 파운데이션(이사장 김연경)은 선시안과 함께 기부금 전달식을 열었다.

KYK 파운데이션은 지난 26일 선시안의 기부금 전달식을 열었다. 전달식에는 KYK 파운데이션 김연경 이사장과 한선수 감사가 참석했다. 선시안에서는 권오준 대표와 허재호 부대표가 자리해 유소년 배구 인재 육성과 스포츠 저변 확대를 위한 응원의 뜻을 함께 나눴다.

선시안은 배구를 소재로 한 게임 ‘더 스파이크 크로스’를 개발·운영 중이다. 스포츠 콘텐츠를 통해 배구 문화 확산에 기여해 왔다. 게임을 통해 이어온 배구에 대한 관심과 애정을 유소년 선수 지원으로 확장했다.

이번 후원 역시 선시안이 KYK 파운데이션과 함께 이어온 지속적인 나눔의 연장선이다. 누적 기부금액은 1억원을 넘어섰다.

김연경 KYK 파운데이션 이사장은 “배구를 사랑하는 기업과 함께 유소년 선수들을 직접 응원하는 자리를 마련하게 돼 더욱 뜻깊다. 이러한 응원으로 배구 유망주들이 스스로 가능성을 믿고 더 큰 무대를 향해 나아가는 힘이 되길 바란다”며 소감을 전했다.

선시안 관계자는 “게임을 통해 많은 분들이 배구의 매력을 접해 온 만큼, 그 관심이 유소년 선수들에게도 이어지길 바라는 마음으로 후원을 이어오고 있다”며 “앞으로도 스포츠 콘텐츠 기업으로서 배구 문화 확산과 유소년 선수 성장을 응원하는 활동을 계속해 나가겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

