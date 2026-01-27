‘49세’ 진재영, 나이 잊은 탄탄한 몸매… 수준급 필라테스 실력

사진 = 진재영 SNS 계정

배우 진재영이 탄탄한 근력과 유연성으로 필라테스 실력을 뽐냈다.

진재영은 27일 자신의 SNS에 “둥둥 떠다니는 마음잡기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 그녀는 파란 레깅스와 트레이닝 상의를 입고 필라테스에 집중하는 모습으로 눈길을 끌었다. 난도가 높은 동작도 거뜬히 소화하며 뛰어난 유연성과 근력을 보여주며 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

특히 올해 49세인 진재영은 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 드러내며 세월을 거스른 건강미를 선보였다. 매끄러운 라인과 균형 잡힌 근육은 그녀의 성실한 운동 습관을 한눈에 보여주며 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

한편, 2010년 4세 연하 프로골퍼 진정식과 결혼해 현재 제주와 발리를 오가며 생활하고 있다. 결혼 후 온라인 쇼핑몰을 통해 연 매출 200억 원을 달성하며 성공한 사업가로 변신한 그녀는 제주도에서 고급 스파숍을 운영하는 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

