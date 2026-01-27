“탈팡 러시에 입점 업체 피해…충분한 대책 없으면 집단소송”

개인정보 유출과 불공정거래 의혹 논란을 겪고 있는 쿠팡이 미국 정부와 의회를 상대로 로비 활동을 벌여온 사실이 알려지면서 소상공인·자영업자·소비자·시민사회단체들의 문제 제기가 이어지고 있다.



이들 단체는 잇따른 성명과 기자회견을 통해 쿠팡의 책임 있는 사과와 피해 보상, 정부의 조사와 제재를 요구하고 있다. 소상공인연합회는 27일 논평을 내고 쿠팡의 미국 정가 로비 활동과 관련해 우려를 나타냈다. 연합회는 개인정보 유출 이후 이른바 ‘탈팡 러시’ 현상으로 입점 소상공인들이 매출 감소와 브랜드 이미지 훼손 등 피해를 입고 있다고 주장했다. 이어 쿠팡이 제시한 1인당 5000원 수준의 보상안이 피해 규모에 비해 충분하지 않다고 강조했다.



연합회는 쿠팡Inc가 상장 이후 약 4년간 미국 정부와 의회 등을 상대로 1075만5000 달러(약 159억원)의 로비 자금을 집행한 점을 언급하며 이 같은 행보를 비판하기도 했다. 아울러 향후 가시적인 대책이 제시되지 않을 경우 입점 소상공인을 대상으로 한 법률 지원과 집단소송 등 법적 대응에 나설 수 있다고 밝혔다.



한국중소상인자영업자총연합회(한상총련)도 이달 들어 국회 앞 기자회견과 성명을 통해 쿠팡에 대한 문제 제기를 이어가고 있다. 한상총련은 쿠팡이 시장 지배력을 바탕으로 입점업체에 수수료 부담과 가격 압박을 전가하고 자사 상품을 우대해 왔다고 주장하며 정부와 국회에 수사와 제재, 관련 규제 입법 강화를 촉구했다. 특히 지난 23일 발표한 성명에서는 쿠팡이 미국 정치권을 통해 한국 정부를 압박하는 행태를 지적하며 이를 즉각 중단할 것을 요구했다.



시민사회단체들의 대응도 이어지고 있다. ‘안전한 쿠팡만들기 공동행동’은 최근 기자회견을 열고 쿠팡 투자사들이 미국 정부에 조사와 무역 구제 조치를 요청하고 국제투자분쟁(ISDS) 중재 절차를 언급한 데 대해 문제를 제기했다. 이 단체는 정부와 국회에 외부 압력에 흔들리지 않고 관련 사안에 대해 엄정한 법 집행에 나설 것을 요구했다.



참여연대도 비슷한 시기 논평을 통해 쿠팡 투자사들의 대미 청원과 미국 의회의 움직임이 한국 정부의 규제와 수사를 위축시킬 수 있다고 지적하며 법과 원칙에 따른 대응을 촉구했다.



소비자단체들은 개인정보 유출 피해 구제와 제도 개선 필요성을 강조하고 있다. 소비자단체와 시민사회단체가 참여한 ‘소비자 보호를 위한 집단소송법 제정연대’는 전날 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 다수 소비자가 피해를 입는 사건에 대한 실효성 있는 구제를 위해 집단소송제 도입과 피해자 입증책임 완화, 징벌적 손해배상 제도 도입이 필요하다고 밝혔다.



이와 함께 ‘쿠팡 퇴직금 미지급 의혹’을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 27일 근로자퇴직급여 보장법(퇴직금법), 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 고용노동부 세종청사의 근로기준정책과와 퇴직연금복지과 등에 대한 강제수사에 나섰다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

