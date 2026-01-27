“무역합의 이행 의지 美에 전달”…김정관·여한구 방미 추진도

청와대는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 재인상’ 언급과 관련해 “정부는 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편 차분하게 대응해나갈 계획”이라고 밝혔다.



강유정 청와대 대변인은 이날 열린 대미 통상현안 회의 결과를 서면 브리핑하며 “관세 인상은 미국 연방 관보 게재 등 행정조치가 있어야 발효된다”며 이같이 말했다. 트럼프 대통령의 SNS 메시지만으로 관세가 즉각 인상되는 것은 아닌 만큼 정부는 미 측 발언의 배경과 진의를 면밀히 파악해 신중히 대응하겠다는 입장이다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)과 문신학 1차관이 27일 서울 여의도 국회에서 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장에게 대미 관세 관련 현안 보고를 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

이날 회의는 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장 주재로 열렸으며 관세 협상의 후속 조치로 추진 중인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’의 진행 상황 등을 점검했다.



정부는 한미 당국 간 소통 강화를 위해 관계자들의 방미도 추진하기로 했다. 김정관 산업통상부 장관 외에 여한구 통상교섭본부장도 조만간 방미해 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 협의를 진행한다는 계획이다.



회의에는 여 본부장과 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등 관계 부처 인사들과 하준경 경제성장수석, 오현주 국가안보실 3차장, 하정우 AI미래기획수석 등 청와대 참모진이 참석했다. 전략경제협력 특사단으로 캐나다에 체류 중인 강훈식 대통령 비서실장과 김정관 장관도 유선으로 회의에 참여했다.



당정도 협의에 들어갔다. 여당인 더불어민주당은 오는 2월 관련 법안에 대한 심의에 들어간다고 밝혔다.



국회 재정경제위원회 민주당 간사인 정태호 의원은 이날 국회에서 열린 당정협의회 뒤 기자들과 만나 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안(대미투자특별법)을 “2월까지 상정해 통과시켜달라는 게 정부의 요청”이라며 이같이 말했다. 그러면서 정 의원은 “12월과 1월은 일종의 법안 숙려기간”이라며 “정상적으로 2월에 심의절차에 들어가게 된다”고 설명했다.



이를 위해 재경위 여야 간사 협의로 2월 첫째·셋째 주에 전체회의를 여는 방안을 추진하고 있다고 전했다. 아울러 국민의힘을 향해선 “소모적인 논쟁을 하기보다 관세 문제 해결을 위해 입법 과정에 적극 협조해주시길 바란다”고 촉구했다.



야당인 국민의힘 기획재정위 의원들도 이날 구윤철 부총리 겸 재경부 장관과 회동했다. 재정경제기획위원회 위원장인 임이자 국민의힘 의원, 야당 간사인 박수영 국민의힘 의원은 회동에서 미국의 관세 인상 방침 등에 대해 논의했다. 해당 일정은 트럼프 대통령이 이날 소셜미디어(SNS)에 관세 인상 방침을 밝히기 이전에 잡힌 것이다.



국회 재경위 소속 더불어민주당 의원들도 이와 별개로 이날 구 부총리와 만나 트럼프 대통령의 방침에 따른 대응 방안을 협의했다.



국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장인 이철규 국민의힘 의원도 이날 국회 산자위원장실에서 여 본부장, 문신학 산업부 차관을 불러 관련사안에 대해 보고받았다. 아울러 소관 상임위인 국회 산자위, 재경위는 이번 주 중 긴급 현안 질의를 추진한다는 방침이다.

