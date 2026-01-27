민트로켓 ‘데이브 더 다이버’, 2월6일 中 출시

넥슨은 하이브리드 해양 어드벤처 ‘데이브 더 다이버’(민트로켓 개발)를 오는 2월6일 중국에 출시한다고 27일 밝혔다.

데이브는 2023년 정식 출시 이후 해양 탐험과 스시집 운영을 결합한 독창적인 게임성과 대중적인 매력으로 글로벌 누적 판매 700만장을 달성하며, 세계 이용자들로부터 호평을 받은 싱글 패키지 게임이다.

중국에서 최초로 선보이는 데이브 모바일 버전은 PC 버전의 핵심 재미 요소를 유지하면서 모바일 환경에 최적화된 조작감과 UI 시스템을 적용해 언제 어디서나 몰입감 있는 플레이 경험을 제공한다.

중국에서 데이브의 현지 서비스명은 ‘잠수부 데이브’로, ‘소녀전선’, ‘벽람항로’ 등 글로벌 흥행작을 서비스한 XD 네트워크가 서비스를 담당한다. 유료 패키지 방식으로 판매되며, PC·모바일(안드로이드, IOS) 플랫폼을 지원한다. PC 버전은 탭탭(TapTap) 플랫폼을 통해 선출시 후 스팀 차이나, 위게임 등 주요 PC 플랫폼으로도 순차 출시될 예정이며, 모바일 버전은 추후 국내 및 글로벌 시장으로 서비스 지역을 확대할 계획이다.

앞서 차이나조이 2025와 위플레이 2025 등 현지 주요 게임 행사에서 현장 시연을 통해 게임성을 선보인 바 있으며, 현재 탭탭 플랫폼을 통해 진행 중인 사전 예약에는 145만명 이상의 이용자가 참여하며 높은 기대감을 입증하고 있다.

중국 시장을 겨냥한 현지 맞춤형 컬래버레이션도 순차적으로 선보인다. 중국의 인기 패스트푸드 브랜드 KFC를 비롯해 스시 프랜차이즈 스시로 등 현지 인기 외식 브랜드와 협업 프로모션을 진행한다. 또한 리듬 게임 ‘뮤즈대시’와의 인게임 컬래버 콘텐츠를 추가해 다양한 즐길거리를 제공할 예정이다.

황재호 민트로켓 대표는 “데이브 모바일은 글로벌 시장에서 좋은 반응을 얻은 데이브 IP의 경쟁력을 바탕으로 중국 이용자들에게 모바일 기기로도 즐길 수 있는 플레이 경험을 제공할 예정”이라며 “현지 퍼블리셔 XD 네트워크와 긴밀한 협업을 통해 현지 환경에 최적화된 서비스와 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

