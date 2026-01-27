윤유선 남편, 알고 보니 ‘이혼 숙려캠프’ 조정장?…‘동상이몽2’서 공개

SBS 대표 부부 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)이 2월부터 화요일 밤 시청자들과 만난다.

‘동상이몽2’는 기존 월요일 편성에서 화요일로 이동한다. 편성 변경과 함께 새로운 운명부부들의 합류도 예고됐다. 그 첫 주인공은 배우 윤유선이다. 윤유선은 아역 시절부터 꾸준한 연기 활동으로 사랑받아온 배우로, 2001년 3살 연상의 판사 이성호와 결혼해 배우와 법조인의 만남으로 화제를 모았다.

결혼 후 처음으로 부부 동반 예능 출연에 나서는 윤유선 부부는 방송 전부터 관심을 모으고 있다. 26일 방송 말미 공개된 예고 영상에서 윤유선은 “저희 진짜 엄청 싸웠다. 남편은 판결하듯이 잘잘못을 가리려고 한다”라며 현실 부부의 갈등을 솔직하게 털어놨다.

사진= SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명’ 방송 화면 갈무리

이에 남편 이성호는 “잘못한 사람이 잘못하지 않은 척 연기하는 줄 알았다”라고 응수하며 부부싸움 중에도 배우 아내의 모습을 언급해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 “아내가 그동안 이미지를 좋게 쌓아와서 어떤 사람도 나쁘게 얘기하지 않는데, ‘내가 방송에 나가게 되면 폭망하게 될 거야’라고 얘기했었다”며 윤유선의 또 다른 모습을 예고해 기대감을 높였다.

새로운 시간대에서 시청자들을 만나는 ‘동상이몽2’가 어떤 공감과 이야기를 이어갈지 관심이 모인다. 배우 윤유선 부부가 합류하는 ‘동상이몽2’는 2월부터 매주 화요일 밤 10시 40분 방송된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

