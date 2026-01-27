경륜·경정, 매주 경주분석 유튜브 방송 진행

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 경륜·경정 경주분석 유튜브 라이브 방송을 시작하며 팬들과 소통 강화에 나섰다.



경륜 라이브 방송은 매주 금요일 오후 8시부터 9시30분까지, 일요일은 오후 5시부터 7시까지 정기 편성되며 연간 총 90회가 진행될 예정이다. 올해부터는 경정 라이브 방송도 운영한다. 경정은 대상경정, 왕중왕전, 그랑프리 등 주요 경주를 중심으로 연 5회 방송되며, 방송 일정은 대회별 경주 진행 시간표에 맞춰 확정될 예정이다.

경륜·경정 경주분석 유튜브 라이브 방송에 출연하는 신에스더 아나운서(왼쪽)과 배영훈 경륜해설위원

경륜·경정 유튜브 라이브 방송은 경주 흐름과 선수 정보를 깊이 있게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 경륜 해설에는 배영훈 해설위원이 나서고, 경정은 이서범 해설위원이 새롭게 합류했다. 진행은 OBS 리포터 출신으로 다수의 스포츠 유튜브 채널을 운영한 경험이 있는 신에스더 아나운서가 마이크를 잡게 됐다.



방송 코너 역시 다채롭게 구성된다. 매주 금요일에는 선수 인터뷰를 통해 생생한 경주 및 선수 이야기를 전달하고, 일요일에는 실시간 경주 예상으로 팬들의 이해를 돕는다. 대상 경주가 열리는 기간에는 특별 출연자를 초청해 운영할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]