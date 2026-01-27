서머너즈 워, ‘반지의 제왕’ 만난 과정 공개…“방대한 세계관 탐험”

컴투스의 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’와 글로벌 판타지 걸작 ‘반지의 제왕’이 조우한 과정이 공개됐다.

컴투스는 공식 유튜브 채널에 서머너즈 워와 반지의 제왕 컬래버 제작 과정과 비하인드 스토리가 담긴 개발자 영상을 27일 게시했다. 두 IP의 컬래버는 오는 30일 업데이트 된다.

공개된 영상에서는 프로도, 아라곤, 간달프, 레골라스, 골룸 등 반지의 제왕 주요 등장 인물들이 서머너즈 워 캐릭터로 재탄생하는 과정이 소개됐다. 개발진은 디자인 과정에서 수채화 질감을 살리는 채색으로 원화 같은 느낌을 살리고 수작업 특유의 밀도감을 더했다고 설명했다.

또한 죽은 자들의 군대를 소환하는 명장면을 재현한 아라곤의 스킬, 돌을 사용해 공격하는 골룸의 모습 등 각 캐릭터의 개성을 극대화한 다채로운 연출을 선보여 판타지 팬들의 이목을 집중시킨다.

이와 함께 사우론이 지배하는 어둠의 땅 모르도르를 배경으로 한 이벤트 던전, 간달프의 수수께끼를 푸는 미니게임, 아레나에서 진행되는 반지를 찾아라 이벤트 등 원작의 감동을 게임 속에 완벽하게 녹여낸 다채로운 콘텐츠가 소개됐다.

개발진은 “원작의 상징적인 캐릭터들과 장대한 세계관을 서머너즈 워만의 감성으로 재해석했다”며 “이번 컬래버를 통해 서머너즈 워에서 반지의 제왕이라는 방대한 세계관을 탐험하는 기분을 만끽하시길 바란다”고 기대를 당부했다.

컴투스는 이번 협업을 기념해 기대평 이벤트를 진행 중이다. 업데이트 전까지 서머너즈 워 공식 유튜브 채널에서 티저 영상을 감상하고 리뷰 댓글을 남기면, 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

