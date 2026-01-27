‘감독 고창석’ 시즌2, 오존→죠지 조감독 배턴터치

ENA 웹 예능 ‘감독 고창석’이 휴식기를 마치고 돌아온다.

매주 화요일 저녁 7시에 공개 되었던 ‘감독 고창석’은 페이크 다큐 예능으로 현실과 픽션의 경계에서 펼쳐지는 진짜보다 더 진짜 같은 극 사실주의 에피소드를 매회 선보였다.

‘감독 고창석’은 한 때 잘 나갔던 망한 감독(고창석)과 조감독(가수 오존)이 독보적인 세계관을 선보이며 현실과 픽션의 경계에서 펼쳐지는 진짜보다 더 진짜같은 극 사실주의 에피소드 꾸며졌다.

시즌 1에서는 배우 박서준, 이미도, 허준석, 양현민 등이 게스트로 출연, 신스틸러 연기파 배우들의 열연으로 재미를 더하며 게스트 맛집으로 인정 받기도 했다. 특히 BTS ‘정국’이 즐겨보는 웹 예능으로 화재를 모으며 온라인 ‘추천 웹 예능’으로 알려지기도 했다.

시즌 2로 돌아오는 배우 고창석은 “솔직하게 막 100만, 200만 구독자가 되고 있다는 구체적 목표보다는 그냥 재미있을 것 같아 시작했으니, 하루하루 할 수 있는 일을 즐기면서 즐겁게 하자는 마음으로 임하고 있다”며 “정말 영화를 한편 찍을 수 있을 때가 오면 좋겠다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다”고 소감을 밝혔다

한편 시즌 2에서는 조감독으로 열연했던 가수 오존의 활약을 이어 받아 싱어송라이터 죠지가 발탁 되었다. 엉뚱한 매력과 오랜 음악 생활로 인정 받아 온 죠지만의 매력을 고창석은 어떻게 이끌어 낼지, 다소 험한 겉모습과 달리 사랑에 진심인 두 남자의 모습이 기대 된다.

오늘(27일) 저녁 7시에 공개 될 시즌 2 첫편에서는 감독 고창석 앞에 나타난 순수 청년 죠지의 만남이 그려진다. 투자와 캐스팅도 모두 무산되어 칩거 생활에 돌입한 감독 고창석 앞에 나타난 죠지에게 조감독을 제안하며 벌어지는 에피소드가 그려질 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

