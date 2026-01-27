“아내와 아들 스승이 불륜” 유명 야구선수 출신 코치 폭로 논란

사진= 기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 유토이미지, 뉴시스 제공

유명 야구 선수 출신 레슨장 코치가 제자의 어머니와 불륜 관계를 맺어왔다는 주장이 제기돼 온라인상에서 논란이 확산되고 있다.

26일 한 네이버 카페에는 ‘불륜 조정 다녀왔습니다, 다 폭로하겠습니다’라는 제목의 글이 게재됐다. 글쓴이 A씨는 자신의 12살 아들에게 야구를 가르치던 레슨장 코치와 아내가 불륜 관계였다고 주장했다.

A씨는 “지난번에도 아이의 레슨장 코치와 아이 엄마의 불륜으로 고민 글을 올렸다가 삭제했다”며 “12살 아들에게 야구를 가르치는 코치가 야구계에 제법 알려진 사람이었기에 모든 불륜을 용서하고 더 이상 불륜을 이어가지 않겠다는 약정서만 받고 덮으려고 했었다”고 밝혔다.

그러나 이후에도 관계는 지속됐다고 주장했다. A씨는 “그 이후에도 코치는 제가 집을 비우면 제 집에서 아이와 함께 생활을 했고 인천 바닷가에 셋이 놀러 가 숙박을 하기도 했다”며 “쉽게 말해서 아내와 스승의 불륜을 아이가 다 보고 있었던 것”이라고 털어놨다.

A씨에 따르면 불륜 사실을 처음 알린 사람 역시 아들이었다. 그는 “아빠가 알면 내가 야구를 못할 것 같아서 말 못 했다”는 아들의 말을 전하며, 당시 아들이 울면서 “엄마랑 코치가 그러는 게 무섭다”고 말했다고 밝혔다.

A씨는 “오로지 야구를 하고 싶다는 생각 하나로 아들이 거짓말을 한 것을 생각하면 마음이 아프다”며 “아이에게 얼마나 큰 두려움과 상실감이 있었을지 가늠하기 어렵다”고 심경을 토로했다. 이어 “어리석게도 아들이 나를 배신하고 엄마의 불륜을 도왔다는 배신감도 드는데, 아버지로서는 실격인 것 같다”고 덧붙였다.

문제의 코치는 과거 A씨가 응원하던 야구팀 소속 선수였던 인물로, A씨는 팬이자 친구, 그리고 아이의 스승으로 해당 코치를 존경해왔다고 밝혔다. 첫 불륜 사실이 드러난 당시 코치는 A씨와 ‘앞으로 불륜을 이어갈 시 5000만원을 배상한다’는 내용의 약정서를 작성한 것으로 전해졌다.

A씨는 “코치 역시 아내와 아이 둘이 있는 유부남이었지만, 가정을 지키고 아이가 좋아하는 야구를 계속 시키겠다는 일념 때문에 모든 걸 덮고 넘어가려 했다”고 설명했다.

그러나 최근 진행된 조정 과정에서 갈등은 다시 불거졌다. A씨는 “오늘이 첫 조정일이었는데 약정 외 합의를 볼 마음이 없었다”며 “그런데 코치가 제시한 합의금은 약정에 한참 못 미치는 1000만원이었다”고 주장했다. 이어 “금액이 중요한 게 아니라 17년을 지켜온 가정과 아이의 삶을 무너뜨려 놓고 1000만원이 전부라는 태도에 참담함을 느꼈다”고 적었다.

A씨는 “사설 레슨장에서 통제받지 않는 잘못들이 너무 많다”며 “말도 안 되는 스승에게 인성과 운동을 배우는 아이들을 위해서라도 이런 스승은 꼭 징계받아야 한다”고 강조했다. 또 “제 생각과 같은 분들이 많다면 코치의 실명을 공개하겠다”고 밝혔다.

해당 글은 온라인상에서 빠르게 확산되며 큰 화제를 모으고 있다. 아직 코치의 실명은 공개되지 않았으며, 누리꾼들은 “공론화해야 한다” “아이에게 더 큰 상처가 남지 않길 바란다” 등 공감과 우려의 반응을 보이고 있다.

