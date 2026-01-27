일곱 개의 대죄:오리진, 타이베이 게임쇼서 ‘대만 첫 시연’

넷마블의 멀티형 오픈월드 RPG ‘일곱 개의 대죄: 오리진’(개발사 넷마블에프앤씨)이 중화권 이용자 반응 점검에 나선다.

넷마블은 일곱 개의 대죄: 오리진을 오는 29일부터 2월1일까지 열리는 ‘타이베이 게임쇼 2026’에 출품하고, 대만 이용자를 대상으로 시연을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사에서 넷마블은 소니 플레이스테이션 부스를 통해 콘솔 기반 시연 빌드를 선보일 계획이다. 해당 빌드는 일곱 개의 대죄: 오리진의 오리지널 스토리가 전개되는 초반 콘텐츠와 오픈월드 모험, 보스 공략 전투 등을 포함하며, 번체 중국어를 지원해 현지 이용자들의 플레이 편의성과 몰입도를 높일 예정이다.

넷마블은 이번 타이베이 게임쇼 참가를 통해 일곱 개의 대죄: 오리진의 플레이 경험과 현지화 경쟁력을 점검하고, 대만을 포함한 중화권 시장에서의 가능성을 살펴본다는 계획이다.

일곱 개의 대죄: 오리진은 지난해 12월 소니가 선정한 ‘2026년 PS5 출시 기대작’으로 소개된 바 있다. 당시 소니가 선정한 2026년 기대작은 총 15종으로, 이 가운데 한국 게임은 일곱 개의 대죄: 오리진을 포함해 단 2종에 불과했다.

또한 넷마블은 일곱 개의 대죄: 오리진을 해외 시장에 소개하기 위해 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 글로벌 게임쇼에 적극 참여했다. 지난해 글로벌 이용자를 대상으로 비공개 시범 테스트(CBT)를 진행했으며, 참가자 설문에서 응답자의 95%가 “정식 출시 후에도 플레이할 의향이 있다”고 답하는 등 긍정적인 평가를 얻었다.

일곱 개의 대죄: 오리진은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 일곱 개의 대죄를 기반으로 한 멀티형 오픈월드 RPG다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 변화하는 액션 등을 즐길 수 있다. 또한 오픈월드에서 친구와 파티를 꾸려 모험을 떠나거나, 보스에 도전하는 등 다양한 멀티플레이 요소가 특징이다.

이 게임은 콘솔·PC·모바일 플랫폼으로 3월 중 글로벌 동시 출시될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

