연우♥김현진, 연애 세포 깨운다…‘러브포비아’ 설렘 가득 대본 리딩 현장

첫 만남부터 환상적인 호흡을 자랑한 ‘러브포비아’의 대본 리딩 현장이 전격 공개됐다.

오는 2월 19일(목) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 첫 공개되는 새 드라마 ‘러브포비아’(극본 이세령/감독 왕혜령/제작 위매드)는 감수성 0% AI 소개팅 프로그램 ‘잇츠유’ 대표 윤비아(연우 분)와 감성 100% 로맨스 소설 작가 한선호(김현진 분)를 만나 서로를 이해하고 사랑을 찾아가는 이야기를 담은 작품으로, LG U+모바일tv VOD를 통해 가장 먼저 만나볼 수 있다.

대본 리딩 현장에는 ‘러브포비아’를 이끌어 갈 주역들이 총출동했다. 왕혜령 감독과 이세령 작가를 필두로 연우(윤비아 역), 김현진(한선호 역), 조윤서(설재희 역), 최병찬(한백호 역), 임지은(양선애 역), 이지해(송지영 역), 김기남(김경태 역), 한규민(강산 역), 황하정(홍주연 역), 김소하(신유경 역) 등이 참석해 자리를 빛냈다. 배우들은 첫 호흡에도 완벽한 시너지를 자랑하는 것은 물론이고 뜨거운 열정을 불태우며 작품에 완벽 몰입한 모습을 보였다.

AI 데이팅 앱 대표 윤비아 역을 맡은 연우는 까칠하고 차가운 겉모습과 반대로 여린 속내를 지닌 캐릭터에 순식간에 몰입하며 현장 분위기를 주도했다. 대본 리딩 후 연우는 예비 시청자들을 향해 “비아에게 어떤 변화가 생기는지 지켜봐 달라”며 “진정한 사랑을 이해해 가는 과정을 꼭 보셨으면 좋겠다”고 강조했다. 연우가 사랑을 두려워하는 인물의 심리 변화를 어떻게 그려낼지 기대가 모인다.

김현진은 로맨스 소설 작가이자 사랑꾼 면모 가득한 한선호 역을 완벽히 소화했다. 그는 강단 있는 모습부터 스윗한 매력까지 자유자재로 선보이며 캐릭터와 한 몸이 된 모습을 보였다. 인물들 간의 관계성을 관전 포인트로 꼽은 그는 “캐릭터들의 서사를 유추하면서 보면 재미있을 것”이라면서 작품을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

이어 비아의 든든한 동업자이자 절친 설재희 역으로 분한 조윤서는 능력 있는 커리어우먼의 면모를 드러내며 극의 몰입도를 더했다. 한선호의 쌍둥이 동생이자 한 에이전시 실장인 한백호를 연기한 최병찬은 특유의 유쾌하고 귀여운 매력으로 현장을 웃음 짓게 만들었다.

여기에 임지은, 이지해, 김기남, 한규민, 황하정, 김소하 등 묵직한 조연 배우들과 통통 튀는 에너지를 지닌 배우들이 합세해 대본 리딩 현장에 에너지를 불어넣었다. 배우들의 열연에 힘입어 AI가 가미된 색다른 러브스토리가 어떻게 펼쳐질지 주목된다.



