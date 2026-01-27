박지훈이 밝힌 입대 계획?…“이왕 가는 군대, UDT·해병대 가고 싶어”

사진= 박지훈. 쇼박스 제공

영화 ‘왕과 사는 남자’의 배우 박지훈이 입대 계획에 대한 생각을 밝혔다.

27일 서울시 종로구 삼청로의 한 카페에서 영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준) 개봉을 앞두고 박지훈과 만나 인터뷰를 진행했다.

‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품이다. 박지훈은 극 중 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종 이홍위 역을 맡았다.

박지훈은 언론시사회 당시 영화를 본 뒤 눈시울이 붉어진 모습으로 취재진 앞에 섰다. 그는 “신마다 최선을 다하려고 노력했다. 언론시사회 때 처음 봤는데 아직 제 연기에 대한 의심이 많은 편이라 개인적으로 아쉬운 부분도 있었지만, 재밌고, 또 가슴 아프게 봤다”고 소감을 전했다.

연기에 대한 평가에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 박지훈은 “제 연기를 보면서 잘했다고 생각한 적은 단 한 번도 없다. 그냥 제가 하는 것들을 보면 다 어색하다. ‘왜 이렇게 했을까?’ 싶기도 하고, ‘좀 더 에너지를 낼 순 없었을까?’ 하는 의심을 계속하게 된다”며 “(선배님들과) 서로 에너지를 잘 주고받았다 싶은 장면은 있었지만, 잘했다는 생각은 안 들더라”고 말했다.

작품 선택 기준에 대해서는 “‘약한 영웅’으로 제 이름을 널리 알린 건 사실”이라며 “‘약한 영웅’이 터닝 포인트라고 얘기하는데, 당시에도 이 악물고 준비하고 찍었다. 그 작품을 좋게 봐주시고, 앞으로의 작품이 결정되는 데 영향을 끼치는 이 흐름 자체는 감사하게 생각한다”고 밝혔다.

동명의 웹툰을 원작으로 한 ‘취사병 전설이 되다’를 촬영 중인 박지훈은 향후 활동 계획도 언급했다. 그는 “저는 도전하는 걸 너무 좋아해서 아무거나 다 해보고 싶다. 물론 제 욕심일 수도 있지만, 작품의 흥행을 떠나서 이것저것 다 도전해 보고 싶은 마음”이라며 “‘취사병 전설이 되다’도 재밌게 찍고 있고, 차기작도 얘기 중인 게 있지만, 확정되진 않은 단계”라고 전했다.

입대 계획에 대한 질문도 이어졌다. 아직 군 복무를 마치지 않은 박지훈은 “(군대를) 취사병으로 갈 생각은 있냐”는 질문에 “없다”며 웃음을 보였다. 이어 “자주 얘기했지만, 저는 이왕 가게 될 거 힘든 곳으로 가고 싶다. 버킷리스트라고 하기엔 그렇지만, UDT 병이나 특전병, 해병 수색대에 가고 싶은 마음”이라며 “제가 워낙 밀덕(밀리터리 덕후)이기도 하고, 힘든 곳을 가야 배우거나 느끼는 게 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.

