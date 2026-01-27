[묘청의 차이나로그] 일상에 더 가까워진 '한중 관광' 교류

“서울 문화 탐방, K-뷰티 체험은 중국 청년들에게 인기 높은 여행 코스가 됐습니다. 한국 젊은이들도 ‘금요일 퇴근 후 상하이 여행’을 떠나는 게 새로운 유행이 됐습니다.”

이달 초 이재명 대통령이 중국을 찾아 베이징 연설에서 언급한 이 말은 중국 정부와 언론, 대중 전반으로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

특히 ‘한국 젊은이들이 금요일 퇴근 후 상하이 여행을 떠나는 게 새로운 유행’이라는 발언은 이번 방문을 상징하는 문장으로 중국 현지에서 반복 인용되며 주목받았다.

이 발언이 주목받은 것은 단순한 외교적 수사가 아니라 실제로 변화하고 있는 한중 간 이동과 생활 양식을 매우 구체적으로 담아냈기 때문이다. ‘퇴근 후 출발’, ‘주말 이동’이라는 표현은 양국 간 교류가 더 이상 특별한 이벤트가 아닌, 일상에 가까워지고 있음을 직관적으로 보여준다.

이러한 현실감 있는 언어가 중국 사회 전반에서 공감을 얻으며, 이번 방중에 대한 호의적인 분위기를 형성한 배경이라고 볼 수 있다.

관광 산업의 관점에서 보면 해당 발언은 현재 한중 관광이 맞이하고 있는 구조적 변화를 정확히 짚고 있다.

과거 한중 관광은 단체 여행과 장기 일정 중심으로 구성돼 왔지만 최근에는 특히 MZ세대를 중심으로 짧고 빈번한 이동, 명확한 목적을 가진 도시형 여행이 빠르게 확산되고 있다.

상하이, 베이징, 서울과 같은 대도시를 중심으로 한 주말 단위 이동은 이제 충분히 현실적인 선택지가 됐다. ‘금요일 퇴근 후 상하이 여행’이라는 표현은 단순한 여행 트렌드를 넘어, 새로운 소비 패턴과 라이프스타일을 상징한다.

이제 여행의 목적은 관광지 나열이 아니라 공연, 전시, 미식, 쇼핑, 지인 방문 등 구체적인 경험으로 이동하고 있다. 이동 시간과 비용에 대한 인식 또한 이전보다 훨씬 유연해지고 있다. 여행은 더 이상 특별한 계획이 아니라, 일상의 연장선상에서 선택되는 활동이 되고 있는 셈이다.

중국 측의 반응 역시 이러한 변화를 뒷받침한다. 중국 소비자들 또한 한국을 단순한 쇼핑 목적지가 아닌 문화·콘텐츠·라이프스타일을 경험하는 공간으로 인식하는 경향이 강화되고 있다.

이는 한중 관광이 일방향 회복이 아닌, 양방향·고빈도의 도시 간 왕복 이동 형태로 재편될 가능성을 시사한다.

앞으로의 한중 관광은 몇 가지 뚜렷한 특징을 보일 것으로 전망된다. 첫째, 주말과 단기 일정 중심의 이동이 일상화되며 고빈도 여행이 확대될 것이다. 둘째, 젊은 세대가 시장을 주도하며 디지털 플랫폼과 실시간 정보, 편의성이 핵심 경쟁 요소가 될 것이다. 셋째, 관광은 이동을 넘어 소비, 콘텐츠, 결제, 플랫폼 서비스와 유기적으로 결합된 도시 경험 산업으로 진화할 가능성이 크다.

이런 맥락에서 이번 방중과 대통령의 발언은 단순한 외교 이벤트를 넘어선다. 이미 시장에서 진행 중인 변화를 정치 언어로 정확히 포착하고 언어화한 사례다. ‘금요일 퇴근 후 상하이 여행’이라는 한 문장은 향후 한중 관광이 나아갈 방향을 함축적으로 보여주는 상징적 표현으로 남을 가능성이 크다.

묘청 원더트립 대표, 정리=정희원 기자

