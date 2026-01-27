한그루, 아이돌급 비주얼 뽐내며 유튜브 도전… “첫 영상 공개됐어요”

사진 = 한그루 SNS 계정

배우 한그루가 아이돌 못지않은 비주얼을 뽐내며 새로운 도전에 나섰다.

한그루는 27일 자신의 SNS에 “안녕하세요 여러분! 한그루입니다. 새롭게 유튜브를 시작했고 오늘 드디어 첫 영상이 공개되었어요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “편하게 봐주시고 좋아요와 구독도 살포시 부탁드릴게요. 링크는 스토리에 살짝쿵 올려놨어요. YOUTUBE에서 ‘그루니까 말이야’를 검색해보세요”라며 채널 홍보에 나섰다.

공개된 사진 속 한그루는 장미 디테일이 돋보이는 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 늘씬한 몸매와 또렷한 이목구비, 아이돌을 연상케 하는 비주얼로 감탄을 자아내며 시선을 사로잡았다.

한편 ‘그루니까말이야’는 한그루의 일상은 물론, 새로운 도전과 솔직한 이야기를 담아낼 예정으로, 그의 색다른 변신이 담긴 영상은 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

