현빈 “♥손예진 ‘메이드 인 코리아’ 홍보 고마워…새로운 모습 좋아해”

배우 현빈. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

배우 현빈이 아내이자 배우 손예진의 SNS 홍보에 고마움을 표했다.

현빈은 27일 오후 삼청동 한 카페에서 열린 디즈니+ ‘메이드 인 코리아’ 인터뷰에서 “와이프가 인스타그램을 하니까 신경써서 (홍보를) 해줬다”며 “고맙다”고 전했다.

앞서 손예진은 메이드 인 코리아 공개일(12월24일)에 맞춰 자신의 SNS 계정에 시청 인증 사진을 올리며 “크리스마스에는 메이드 인 코리아와 함께 해라. 너무 재밌다. 진짜로”라고 응원의 글을 남긴 바 있다.

현빈은 시청 후 손예진의 반응에 대해 “작품 자체를 재미있게 보더라”라며 “여태껏 현빈이라는 배우를 봤을 때와 다른 모습을 보게 됐다며 좋아하더라”라고 말했다.

이어 “특히 장건영(정우성)이랑 철장안에서 한바탕하고 나온 뒤 표학수(노재원) 과장과 담배를 물고 대화하는 장면을 좋게 봤다. 표정과 대사 톤, 여러가지 면이 연기와 배제된 것을 보여준 것 같다고 해더라”라며 “그 신을 말씀하신 분들이 몇 계시는데 전혀 생각하지 못한 부분이라 기억에 남는다”라고 말하며 웃었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

