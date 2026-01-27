타이어뱅크, 46번째 소방히어로 이준호 소방위 선정

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)가 한국노총 산하 전국소방안전 공무원 노동조합과 함께 선정하는 소방히어로 46호 주인공을 선정 했다. 46번째 소방히어로는 양평소방서 수난구조대 소속 이준호 소방위다. 지난 22일 오후 3시 경기도 앙평군 양평읍에 위치한 양평소방서에서 감사장을 전달했다.

이준호 소방위는 2008년 임관해 수 많은 사고 현장서 솔선수범 자세로 국민의 생명을 지키는데 공헌해왔다. 특히 근무지인 양평과 가평 인근에서 발생한 익수, 실종, 추락 등 각종 수난 구조 현장에서 인명 구조와 실종자를 수색에 최선을 다했다. 또, 관내 화재 발생 시 진압 대원 활동을 포함해 구조·구급, 민생 지원 등 다양한 현장에서 활동하며 소중한 국민의 생명과 재산을 보호해 온 공로를 인정받아 소방히어로 46호에 선정됐다.

이준호 소방위는 “2026년의 시작을 타이어뱅크와 동료 소방대원 분들 덕분에 행복하게 시작할 수 있어 감사하다.”며 “더욱 이타적인 사람이 되도록 노력하는 소방관이 되겠다.”고 밝혔다. 한편, 타이어뱅크(주)는 ESG경영활동의 일환으로 전국 소방안전 공무원 노동조합과 업무협약을 통해 매월 전국의 소방관들을 대상으로‘소방히어로’를 선정하고 국민의 생명과 재산 수호 노고에 감사의 뜻을 전달 중이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

