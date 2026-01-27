비절개 모발이식, 핵심은 '개인 맞춤형 진단과 정교한 디자인'

현대인의 외모 관리에 대한 관심이 높아지면서 탈모로 인한 고민은 더 이상 특정 성별이나 연령층만의 문제가 아닌 사회적 이슈로 부상하고 있다.

이러한 변화 속에서 모발이식 수술에 대한 수요 또한 증가하고 있다. 이 중에서도 절개 부담이 적은 비절개 모발이식이 주목받고 있다. 그러나 성공적인 결과를 위해서는 단순한 수술 방식 선택을 넘어선 신중한 접근이 요구된다.

모발이식은 환자 본인의 건강한 모낭을 탈모 부위에 옮겨 심는 의료 시술이다. 탈모 범위와 진행 정도에 따라 절개, 비절개, 또는 두 방식을 혼합한 혼용 방식 등 다양한 수술 계획이 수립될 수 있다. 특히 최근에는 수술 후 흉터 노출에 대한 부담을 줄이고 빠른 일상 복귀를 원하는 이들이 많아지면서 비절개 모발이식의 선호도가 높아지고 있다.

비절개 모발이식은 두피 절개 없이 미세 펀치 기구를 이용해 모낭을 개별적으로 채취하고 이식하는 방식이다. 이 방법은 봉합이 필요 없어 수술 후 흉터가 비교적 눈에 띄지 않는다는 장점이 특징이다.

하지만 비절개 모발이식의 만족도를 높이려면 의료진의 숙련도가 매우 중요하다. 모낭 손상을 최소화하면서 균일한 품질의 모낭을 확보하고, 채취 과정에서 후두부의 밀도 저하나 불균형이 발생하지 않도록 세밀한 계획이 필수적이다. 따라서 수술 전 충분한 상담과 진단을 통해 개인의 두피 상태와 탈모 범위에 비절개 방식이 적합한지 면밀히 판단해야 한다.

또한, 환자 개개인에 최적화된 '디자인 설계'가 선행되어야 한다. 모발이식은 단순히 모낭을 이식하는 행위를 넘어, 환자 고유의 모발 흐름, 방향, 각도, 밀도 등을 종합적으로 고려한 정교한 디자인 과정에 따라 수술 후 결과의 자연스러움이 크게 달라질 수 있기 때문이다.

이학규 루트테마피부과의원 원장은 "비절개 모발이식은 절개 부담을 줄일 수 있는 방법이지만, 수술 방식 자체보다 더 중요한 것은 모발이식수술 전 충분한 진단과 디자인 설계 과정"이라고 강조했다. 이어 "모발이식 과정에서 모발의 방향과 각도, 이식 간격을 어떻게 설정하는가에 따라 수술 결과의 자연스러움이 크게 달라질 수 있다"고 덧붙였다.

이어 "개인의 두피 상태와 탈모 양상이 다르므로, 모발이식은 전체적인 상태를 고려해 장기적인 관점에서 계획해야 하는 수술"이라며, "비절개 모발이식을 포함한 다양한 수술 옵션 중에서 본인에게 적합한 방법을 선택하기 위해서는 반드시 의료진과 충분한 상담을 거치는 것이 필요하다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]