성시경, 차주영과 다정한 투샷 공개… “비주얼 커플 같다” 분위기 눈길

가수 성시경이 배우 차주영과의 만남을 공개하며 눈길을 끌었다.

성시경은 27일 자신의 SNS에 “예쁘고 솔직하고 매력 넘치는 차주영을 오늘 저녁 6시에 만난다”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 이어 “날것을 좋아한다고 해서 요리 대신 수산시장에 갔다. 내일 영화 ‘시스터’가 개봉한다고 한다. 최근 미뤄왔던 큰 수술을 했다는데 모두 쾌차를 빌어달라”고 전했다.

공개된 사진 속 성시경과 차주영은 다정하게 머리를 맞댄 채 환한 미소를 짓고 있다. 테이블 위에는 각종 해산물과 술잔이 놓여 있어 눈길을 끈다.

사진을 본 팬들은 “진짜 비주얼 커플 같다”, “기대하겠습니다”, “두 사람 잘 어울려요” 등의 반응을 보였다.

한편, 차주영은 최근 건강 이상으로 활동을 잠정 중단했다. 소속사 고스트스튜디오는 지난 25일 공식 SNS를 통해 “차주영 배우는 건강상의 사유로 예정되어 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 됐다”고 밝혔다.

