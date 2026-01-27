지난 9일 이란 테헤란에서 주민들이 도로를 점거하고 반정부 시위를 벌이고 있다. 사진=AP/뉴시스

사진=AP/뉴시스

이란에서의 대규모 반정부 시위로 인해 3만명 이상이 사망했다는 보도가 나오고 있는 가운데 이란 축구계가 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA)에게 공개 서한을 보냈다. 이란 내 축구 선수들을 향한 이란 정부의 위협에 규탄을 촉구할 것을 요청했다.

27일 가디언에 따르면 이란 축구 레전드 알리 카리미를 비롯해 20명은 FIFA와 FIFA 산하 200여 개 회원국 축구협회에 서한을 보냈다. 이들은 “이란의 시민운동이 이란 당국의 탄압과 대량 학살, 반인도적인 범죄 및 전쟁 범죄에 해당하는 행위에 대응했다”고 했다. 그러면서 “세계에서 가장 영향력 있는 축구계가 선수들의 처형과 체포, 위협에 침묵해서는 안 된다. 이란 축구계 인사들을 보호하기 위한 모든 법적 및 수단을 동원해야 한다. 평화적인 시위는 기본적인 인권”이라고 했다.

가디언에 따르면 이달 시위에서 사망한 희생자 중에는 축구 선수와 여자축구 부심, 유소년 코치 등이 포함돼 있다. 여기에 이란 리그 세파한 SC에서 뛰는 19세 아미르하산 가데르자데가 시위에 참여했다는 이유로 사형에 처할 위험에 빠져 있다.

카리미는 이란의 시위를 지지하는 가장 영향력 있는 스포츠계 인사 중 한 명이다. 2022년 반정부 시위를 공개적으로 지지한 이후 가족이 이란 정부로부터 위협을 받았다고 주장한 바 있다. 그는 “이란 국민은 수십 년간 기본권을 얻기 위해 막대한 대가를 치렀다”며 “나라가 가장 민감하고 슬픈 시기를 겪고 있는 만큼 제가 할 수 있는 최소한의 일은 국민의 목소리가 되는 것”이라고 전했다.

타 종목 역시 희생자들이 속출했다. 농구와 레슬링, 태권도 등 축구 외 종목 선수들도 시위에 참여했다가 22명이 사망한 것으로 알려졌다. 세계 보디빌딩 챔피언인 마흐디(마수드) 자트파르바르는 최근 시위 도중 총에 맞고 세상을 떠났다.

이란 국영 언론에서는 유명 운동선수들의 사망 사건을 대대적으로 방송하고 있는 것으로 알려졌다. 한 소식통은 가디언에 “이란 정부가 하려는 건 공포심을 조장하는 것일 뿐”이라며 “스포츠 스타들에게 이렇게 할 수 있다는 걸 보여주고 싶어한다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]