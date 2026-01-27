전소영, ENA ‘아너 : 그녀들의 법정’ 합류

신인 배우 전소영이 ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(연출 박건호, 극본 박가연, 기획 KT스튜디오지니, 제작 하우픽쳐스, 이하 ‘아너’) 캐스팅되며 작품에 새로운 긴장감을 불어넣는다.

ENA 월화드라마 ‘아너’는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 이나영, 정은채, 이청아가 중심을 이루는 가운데, 전소영은 극의 흐름 속에서 의문과 긴장을 더하는 인물로 등장해 서사의 밀도를 한층 끌어올릴 예정이다.

전소영이 맡은 ‘한민서’ 캐릭터는 극 전반에 걸쳐 사건의 방향에 미묘한 파동을 일으키는 인물로, 쉽게 단정할 수 없는 태도와 절제된 감정 표현으로 시청자들의 궁금증을 자극할 예정이다. 인물에 대한 정보가 제한적으로 드러나는 만큼, ‘한민서’가 이야기 속에서 어떤 역할을 하게 될지 역시 중요한 관전 포인트로 꼽힌다.

지난해 JTBC 드라마 ‘마이 유스’에서 천우희의 아역이자 청춘의 얼굴로 눈도장을 찍은 전소영은 이번 작품에서 한층 다른 결의 연기에 도전한다. 전소영이 ‘아너’을 통해 보여줄 새로운 얼굴과 ‘민서’라는 인물이 극에 불러올 파장에 관심이 집중된다.

사건의 진실을 향해 나아가는 세 여성 변호사의 서사 속에서 전소영이 그려낼 ‘한민서’라는 인물은, 극의 균형을 흔들며 서사의 긴장감을 배가시키는 존재로 기능할 전망이다. 무한한 잠재력을 지닌 신인 전소영의 합류가 ‘아너’에 어떤 새로운 결을 더할지 주목된다.

한편, 전소영이 출연하는 ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’은 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하며, 오는 2월 2일 월요일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되고 KT 지니 TV에서 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]