이하이 1인 기획사, 5년 넘게 ‘미등록 운영’…뒤늦게 적발

가수 이하이가 설립한 1인 기획사가 장기간 관할 당국에 등록하지 않은 채 운영돼 온 사실이 뒤늦게 확인됐다.

27일 필드뉴스에 따르면 이하이가 대표로 있는 연예기획사 ‘에잇오에잇하이레코딩스’는 지난 21일 서울 마포구청에 대중문화예술기획업 등록을 완료했다. 이는 법인 설립일인 2020년 4월 이후 약 5년 9개월 만이다.

해당 법인은 설립 당시 ‘주식회사 이하이’로 출발했으며, 최근 수개월 사이 사명을 세 차례 변경하며 운영돼 왔다. 등기부등본상 이하이가 대표이사를, 친언니 이 모 씨가 사내이사를 맡고 있는 가족회사 형태다.

현행 ‘대중문화예술산업발전법’에 따르면 연예 매니지먼트 업무를 수행하는 사업자가 관할 지자체에 등록하지 않고 영업할 경우, 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 문화체육관광부는 업계 내 미등록 문제 해소를 위해 지난해 말까지 자진 등록 계도기간을 운영했으나, 이하이 측은 해당 시한을 약 3주가량 넘긴 뒤 등록을 마친 것으로 알려졌다.

이와 관련해 이하이의 소속사 두오버 측은 “이하이가 당사와 전속계약을 맺고 활동해 왔기 때문에, 개인 법인에 별도로 대중문화예술기획업 등록이 필요하다는 점을 인지하지 못했다”고 해명했다. 이어 “회사와 아티스트 모두의 무지와 불찰로 발생한 일”이라며 “심려를 끼쳐드린 점 사과드리고, 앞으로는 관련 법규와 절차를 더욱 철저히 확인하겠다”고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

