문체부, 밀라노 동계 올림픽서 K컬처 알린다… 코리아하우스 운영

문화체육관광부와 대한체육회는‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽’을 계기로 2월5일부터 22일까지 이탈리아 밀라노 현지에서 ‘코리아하우스’를 운영한다. 올림픽이라는 대형 행사를 계기로 정부와 민간이 함께하는 ‘K-컬처’와 ‘케이-스포츠’ 외교의 거점으로 활용할 계획이다.

이번 ‘코리아하우스’는 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화공간인 ‘빌라 네키 캄필리오에 조성한다. ‘빌라 네키 캄필리오’는 1930년대에 설계된 근대건축 명소이자 박물관이다 영화 하우스 오브 구찌 등 촬영지로도 명성이 높은 장소이다. 저택은 스포츠외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로, 야외 테니스코트는 ‘케이-컬처’와 ‘케이-관광’ 홍보공간으로, 지하는 선수단 휴식 공간으로 활용할 예정이다.

코리아하우스의 개관식은 2월5일 진행한다. 문체부 최휘영 장관, 대한체육회 유승민 회장을 비롯해 국내외 국제스포츠계 주요 인사가 개관식 현장을 찾는다. 특히 올해는 K-컬처의 인기에 힘입어 국제올림픽위원회(IOC) 위원과 각국의 국가올림픽위원회(NOC) 위원장 등 국제스포츠 고위급 관계자의 방문 문의가 쇄도하는 것으로 알려졌다. 2월17일, ‘한국의 날’에는 한국의 설날 문화를 활용해 세배, 윷놀이, 딱지치기와 같은 전통놀이 체험이 방문객을 맞는다.

올림픽 무대의 주인공인 대한민국 선수단을 위한 다양한 지원 프로그램도 마련한다. 팀코리아 홍보존에서는 국가대표 선수단복을 전시하고, 포토 존을 운영하며 주요 경기의 단체 응원전도 진행한다. 2월22일, 대한민국 선수단 해단식에서는 치열한 승부의 현장을 지나온 선수단의 열정과 도전을 기리며, 후원사와 함께 그 성과를 축하할 계획이다.

올림픽을 찾은 전 세계인을 대상으로 다채로운 한국문화도 선보인다. 한국관광공사는 ‘밀라노에서 떠나는 한국으로의 여행’을 주제로 한국인의 일상을 방한 관광 콘텐츠로 홍보한다. 아이돌 화장법과 헤어스타일 체험과 강릉 커피향·제주 바다향 체험 전시, 케이팝 수업 등 풍성한 즐길 거리를 예고한다.

연일 품절 행진을 이어가는 국립박물관문화재단의 ‘뮷즈(MU:DS)’도 ‘디자인의 도시’ 밀라노의 문을 두드린다. 사유·청자·백자·나전·케이팝 데몬 헌터스의 5개 주제로 현대적으로 재해석한 한국 문화유산 상품 96종을 전시하는 한편, 반가 미니어처, 청자 파우치, 청자 열쇠고리, 까치호랑이 배지, 일월오봉도 파우치 등 인기상품 19종은 직접 판매한다.

한국공예디자인문화진흥원은 코리아하우스 개관식에서 한복 패션쇼 ‘설중연회: 눈꽃 아래 피어난 한복’을 통해 겨울의 정취 속에 피어난 한복의 품격을 무대 위에 펼친다. 관람객은 두루마기 등 겨울 한복과 함께 갓·족두리·볼끼 등을 직접 착용해 보고, 즉석 사진도 남길 수 있다.

씨제이(CJ), 네이버, 카스 등 후원사도 ‘원팀’으로 팀코리아를 응원한다. 씨제이(CJ)는 한국관광공사와 협업해 한강 편의점을 주제로 ‘K-푸드’와 올리브영 인기 ‘K-뷰티’ 제품을 전시하고 드라마와 연계한 ‘K-관광’ 정보를 제공하는 ‘K-엔터’ 전시를 운영한다. 네이버는 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기 선수 등이 참여하는 코리아하우스 소개 프로그램과 함께 온라인 단체응원전을 진행할 예정이다. 카스는 개관식 등 주요 행사에 행사주를 지원할 예정이다. 팀코리아 응원 기념품도 현장에서 만날 수 있다.

코리아하우스는 누리집 사전 예약을 하거나 현장에서 신청하면 누구나 방문할 수 있다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 8시까지이다.

문체부 정책 담당자는 “2026 밀라노 동계올림픽 코리아하우스는 선수단을 응원하는 것은 물론 ‘K-스포츠’의 가치와 그 뒤에 있는 문화적 저력을 세계에 전하는 무대”라며 “K-스포츠를 응원하고, K-컬처를 체험하는 공간으로 운영하겠다”라고 덧붙였다.

