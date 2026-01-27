안은진·전여빈·안효섭→이수지…대세들만 모인 ‘디 어워즈’ 시상자 라인업

지난해 K-콘텐츠를 빛낸 스물 하나의 별들이 '2026 디 어워즈' 무대를 수놓는다.

'제2회 디 어워즈(D Awards with upick)'는 27일 시상자로 활약할 21명의 프리젠터(시상자)를 공개했다. 드라마·예능·뮤지컬·스포츠·크리에이터까지 지난해 각 분야에서 두각을 나타낸 인물들이 고루 포진해 눈길을 끈다.

K-스토리텔링의 위상을 굳건히 한 연기자들이 대거 출격한다. '키스는 괜히 해서!'의 안은진, '착한 여자 부세미'의 전여빈, 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 안효섭을 비롯해 '폭군의 셰프' 이주안, '뛰어야 산다2'에서 색다른 매력을 과시하는 임수향 등이 프리젠터로 나선다. 2월 4일 첫 방송되는 '우주를 줄게'의 두 남자 주인공 배인혁과 박서함도 무대에서 볼 수 있다. 배인혁은 지난해에 이어 2회 연속 시상자로 낙점됐다.

채널A 화제작 주인공들도 함께한다. 주말 안방극장을 장악한 '아기가 생겼어요'의 최진혁·오연서·홍종현·김다솜이 총출동한다. 스포츠 예능의 새 지평을 연 '야구여왕' 핵심 멤버들인 아시안게임 핸드볼 금메달리스트 김온아와 '테니스 여제' 송아도 출연을 확정지었다.

2025년 예능계를 압도한 방송인·크리에이터들도 '디 어워즈' 프리젠터로 초청됐다. 부캐(부캐릭터) 전성 시대를 연 이수지를 비롯해 유튜브 채널 '낭만부부'의 김해준·나보람 콤비, 파워 유튜버의 대명사가 된 강남과 미미미누 등이다. 강남과 미미미누는 2회 연속 '디 어워즈'와 함께한다.

'안나 카레니나'의 문유강과 토니상 6관왕에 빛나는 '어쩌면 해피엔딩' 박지연 등 K-뮤지컬을 대표하는 남녀 배우들도 등장한다. 2회 연속 레드카펫 이벤트 진행을 맡게 된 유재필은 이번 시상식에선 프리젠터로도 K팝 팬들과 만난다.

올해 '디 어워즈'에는 피원하모니(P1Harmony), 엔하이픈(ENHYPEN), 피프티피프티(FIFTY FIFTY), 싸이커스(xikers), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 82메이저(82MAJOR), 큐더블유이알(QWER), 엔시티 위시(NCT WISH), 넥스지(NEXZ), 이즈나(izna), 킥플립(KickFlip), 아홉(AHOF), 에이엠피(AxMxP), 최립우(CHUEI LI YU)(데뷔 순) 등 16팀(명)이 출연한다. 메인 MC는 이종원, 신예은과 보이넥스트도어의 명재현이 맡는다.

'제2회 디 어워즈'는 2월 11일 오후 6시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

