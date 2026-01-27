이민정, 예술 DNA 증명?…외할아버지 ‘박노수 화백’ 재조명

사진= 배우 박원숙의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 이민정이 외할아버지인 故 박노수 화백과 닮은꼴 비주얼로 다시 한 번 관심을 모았다.

26일 공개된 배우 박원숙의 유튜브 채널의 ‘박원숙 컬렉션을 공개합니다’에서는 박원숙이 자신의 집에 소장 중인 미술 작품들을 소개하는 모습이 담겼다.

이날 박원숙은 작품 하나를 가리키며 “박노수 선생님의 그림이다. 그 댁 부암동(박노수 미술관)에 가서 직접 받았다”라고 설명했다. 이어 “큰 그림을 갖고 싶었는데 그럴 여유는 아니었다. 그래도 한 점을 갖고 싶어서 저 그림을 구매했다”라며 박노수 화백의 작품에 대한 애정을 드러냈다.

박노수 화백은 1949년 서울대 미술학부 1회 입학생으로, 한국화 1세대 작가로 평가받는다. 정규 미술교육을 받은 화가 가운데 최초로 국전 추천작가가 됐으며, 이화여대와 서울여대 미술대학 교수로 재직했다. 기존 틀에서 벗어난 독자적인 작품 세계를 구축해 한국 미술계 발전에 기여했다는 평가를 받았으며, 2013년 86세의 나이로 별세했다.

영상과 함께 공개된 사진에서는 박노수 화백과 이민정의 모습이 나란히 비교돼 눈길을 끌었다. 이목구비와 분위기는 물론, 얼굴을 살짝 튼 각도에서도 닮은 비주얼이 돋보이며 화제를 모았다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 최근 MBC 새 예능 프로그램 ‘1등들’의 MC로 합류했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

