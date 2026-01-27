키스오브라이프, 아시아 팬미팅 ‘DEJA VU’ 3월 서울서 포문

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 아시아 팬미팅 투어로 글로벌 팬들과 만남에 나선다.

소속사 S2엔터테인먼트는 “KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 아시아 팬미팅 투어 '2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR [DEJA VU]'를 개최한다. 서울을 시작으로 아시아 주요 도시를 순회하며 현지 팬들과 만날 계획이다“고 전했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 3월 28일 서울 공연으로 화려한 포문을 연다. 이어 6월 6일 태국 방콕, 13일 대만 타이베이, 27일 일본 도쿄를 방문해 자신들만의 유니크하면서도 독창적인 음악성과 뜨거운 호응을 불러일으키는 압도적 퍼포먼스, 유창한 외국어 실력을 바탕으로 한 긴밀한 소통으로 현지 팬들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선사할 예정이다.

팬미팅 개최 소식과 함께 공개된 티징 영상에서는 탐정으로 변신한 네 멤버의 모습이 담겨 호기심을 자극한다. 멤버들이 각자 단서를 찾으며 집중하고 있는 사건명 'DEJA VU'가 시선을 집중시킨 가운데 이번 투어를 통해 어떤 스토리텔링을 선보일지 팬들의 기대감이 고조되고 있다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 4월 컴백을 앞두고 공식 채널을 통해 'GUESS THE NEXT ERA'를 공개하며 새로운 시작을 예고하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

