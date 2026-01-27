‘차은우 탈세 의혹’ 판타지오 “세무당국 조사중…법적 판단 따라 조치 이행” [전문]

[사진=뉴시스]

200억원대 탈세 의혹을 받고 있는 가수 겸 배우 차은우의 소속사가 “결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 밝혔다.

소속사 판타지오는 27일 “최근 당사와 소속 아티스트 차은우 관련된 여러 상황으로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 당사 및 소속 아티스트와 연관된 사안으로 논란이 발생한 데 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”고 밝혔다.

이어 “현재 제기된 사안은 세무 당국의 절차에 따라 사실 관계가 확인 중인 단계로 소속사와 아티스트는 각각의 필요한 범위 내에서 충실히 조사에 임하고 있다. 향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 말했다.

다만 “일각에서 제기되는 주장과 의혹에 대해 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산 그리고 과도한 확대 해석은 부디 자제해 주시기를 간곡히 요청드린다”고 당부했다.

아울러 “당사는 이번 일을 계기로 소속 아티스트 관리 체계를 다시 한번 점검하고, 필요한 시스템을 보완 및 강화하여 추후 유사한 논란이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 했다.

앞서 차은우는 지난해 서울지방국세청 조사4국의 고강도 세무조사를 받았으며 소득세 등 탈세 혐의로 200억원이 넘는 세금 추징을 통보받은 것으로 알려져 논란이 됐다. 국세청은 차은우와 모친이 소득세를 줄이기 위해 모친이 운영하는 A법인을 활용한 것으로 보고 있다. 더불어 A법인의 과거 주소지가 과거 차은우 부모님이 운영한 것으로 알려진 장어 가게와 일치한다는 사실이 알려지면서 논란이 더욱 심화했다.

논란이 심화되자 차은우는 지난 26일 자신의 인스타그램에 “최근 저와 관련된 여러 가지 일들로 많은 분들께 심려와 실망을 안겨드린 점, 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 장문의 글을 올렸다.

그는 “지난해 군 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 되어 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 됐다”며 일각에서 제기한 도피성 군 입대 의혹을 해명하며 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다. 또한 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

◆다음은 판타지오 입장 전문이다.

