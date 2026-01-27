FC서울, 황금빛 별 담은 2026시즌 유니폼 ‘Golden Stars’ 발표

사진=FC서울 제공

프로축구 K리그1 FC서울이 신규 유니폼 ‘Golden Stars’를 발표했다.

‘가슴 위에 새긴 자부심’이라는 주제 아래 1983년 창단해 현재까지 이어져 온 서울의 역사와 유산, 43년간의 여정 속에 서울 팬들과 함께 일궈낸 6번의 우승 기록을 디자인에 구현해 낸 것이 특징이다.

서울 공식 킷 서플라이 프로-스펙스와 함께 출시했다. 디자인은 서울의 정체성과 홈구장의 상징성을 조화롭게 배치하는데 주력했다. 구단 고유의 검정-빨강 스트라이프를 바탕으로, 빨간색 스트라이프 내부에는 서울월드컵경기장의 처마 무늬를 형상화한 패턴을 추가했다. 바디 라인에는 골드 파이프를 배치해 고급스러움을 더했고 검은색 카라 디자인으로 서울만의 패션 느낌도 담아냈다.

가장 핵심적인 요소는 서울 엠블럼 위에 자리 잡은 6개의 황금빛 별이다. 이는 서울이 1983년 창단한 이래 1985년 달성한 첫 번째 우승부터 현재까지 쌓아 올린 총 6회(1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016년)의 우승 기록을 상징한다.

서울은 오는 2월11일부터 공식 온라인 쇼핑몰과 오프라인 팬파크를 통해 판매를 시작한다. 자세한 안내는 서울 공식 인스타그램과 팬파크 공식 인스타그램을 통해 안내될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

