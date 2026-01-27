WKBL, ‘2026년 전문가와 함께하는 농구교실’ 지도자 모집

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)은 27일 “오는 30일 오후 1시까지 ‘2026년 WKBL 전문가와 함께하는 농구 교실’에서 학생들을 지도할 여자농구 은퇴선수 지도자를 모집한다”고 밝혔다.

지원 자격은 ▲여자농구 선수 활동 경력이 있는 자(해외 및 생활체육 포함), ▲생활체육지도자(농구) 또는 전문 지도자(농구) 3급 이상 자격 소지자, ▲정교사 자격증 보유자, ▲농구 지도 경력 보유자 중 한 가지 이상을 충족하면 지원 가능하다.

서류 심사와 지도자 교육을 거쳐 최종 선발된 지도자는 3월 중 서울, 경기, 부산, 제주, 인천, 대구, 전북 등 전국 7개 시도 각급 학교에 배정될 예정이다. 이후 3월 말부터 12월까지 학교 교과 수업 및 학교 스포츠클럽 프로그램을 통해 초, 중, 고등학교 학생들을 대상으로 농구 수업을 진행하게 된다.

한편 지도자 모집과 관련한 자세한 사항은 WKBL 홈페이지에서 확인할 수 있다.

