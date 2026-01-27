‘러브캐처’ 출신 김지연, 정철원 외도 의혹·육아 방치 폭로…진흙탕 싸움 될까

사진= 김지연, 정철원. 온라인 커뮤니티 갈무리

Mnet 예능 프로그램 ‘러브캐처’ 출신 인플루언서 김지연(29)과 롯데 자이언츠 투수 정철원(26)이 최근 파경설과 관련해 각각 입장을 밝혔다.

앞서 김지연은 24일 소셜미디어를 통해 이혼 소송 준비 사실을 공개하며 “이번에도 참고 넘어가려 했지만 (정철원이) 가출 후 일방적으로 양육권 소송을 걸어왔다”며 “엄마로서 더 이상 참을 수 없기에 처음이자 마지막이라는 각오로 최대한 힘을 내어 이겨보겠다”고 밝혔다.

김지연은 또 “작년 연봉 중 3000만원 넘게 개인(정철원)을 위해 사용했다. 아들 돌반지, 팔찌 녹인 것에 500~600만원 보태서 10돈까지 금목걸이도 했다”며 “저는 용돈 따로 없이 제 모든 수입은 생활비로 다 지출했다”고 전했다.

그는 남편의 무책임한 태도를 지적하며 “아이 신생아 때부터 퇴근 후 집에 오면 안방에서 휴대폰만 하거나 PC방에 가기 일쑤였다”고 주장했다. 또한 육아 중 도움을 요청할 때마다 “경기가 안 풀리는 게 네 탓”이라는 말을 들었다고 덧붙였다. 정철원이 비 시즌에도 집에 잘 들어오지 않아 아들이 아빠를 잘 모른다며, 김지연은 “아빠 없다고 생각하고 키워야죠”라고 전했다.

외도 가능성도 제기됐다. 한 네티즌은 “정철원 선수 여기저기 연락하고 다니는 것 봤다. 제 지인한테도”라고 말했고, 김지연은 “대충 알고 있기는 했는데 제보 환영한다. 이미 모든 부분에서 증거는 충분하지만 다다익선”이라며 “여기까지 거짓은 1%도 없는 일상 얘기”라고 강조했다.

26일에도 김지연은 시댁 관련 불만을 이어가며 “용인이랑 가까운 돌잔치랑 결혼식은 안 오시고 아드님이 싸웠다고 연락할 때마다 부산까지 매번 한걸음에 달려오신 것부터 말씀드려야 하나 아니면 아드님 키운 돈 달라고 하신 것부터 말씀드려야 하나”라고 전했다. 이어 “아니면 저희 친정 엄마한테 어떻게 하셨는지 홈캠 영상이라도 오픈해서 저의 진실됨과 억울함을 알려야 하나. 외에도 너무 방법이 많은데 이런 선택을 하시다니 제가 너무 안타깝다”면서 “사실을 입증할 카톡 자료는 넘쳐나고 저는 자료가 오픈될수록 좋은 사람이다”라고 덧붙였다.

한편 27일 스포티비뉴스에 따르면 정철원은 법무법인 대련을 통해 “아이의 아빠로서 책임감 있게 행동할 것이며, 양육권도 최대한 가지고 올 수 있도록, 부모가 이혼소송을 하고 있지만, 아이에게는 부정적인 영향이 안 가도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “선수로서 운동에 집중하고, 좋은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “많은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 안 좋은 소식을 들려드려 송구하며, 앞으로는 좋은 소식을 가져다드릴 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

한양대학교 무용학과 출신인 김지연은 Mnet ‘러브캐처’로 대중에게 얼굴을 알렸고, 정철원은 2022시즌 KBO 신인상을 수상한 롯데 자이언츠 핵심 불펜 투수로, 지난 시즌 75경기 등판해 8승 3패 21홀드, 평균자책점 4.24를 기록했다.

