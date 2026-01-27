SNS 탈모 루머 기승… “모자·샴푸 등 탈모 오해 바로잡아야”

최근 유튜브와 인스타그램 등 SNS를 중심으로 탈모 관련 정보가 무분별하게 확산하며 소비자들의 혼란이 가중되고 있다. 탈모 인구가 젊어지고 외모에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 이른바 '카더라'식 정보가 검증 없이 공유되는 현상이 두드러지기 때문이다.

특히 모자 착용이나 잦은 샴푸가 탈모를 직접 유발한다는 속설은 사실이 아니다. 특정 음식을 모든 탈모의 원인으로 일반화하는 주장 역시 과학적 근거가 부족하다는 지적이 나온다.

공기환 부천 닥터공헤어라인의원 원장은 “탈모의 주된 원인은 유전과 호르몬 등 복합적 요인에 있다”며 “SNS의 검증되지 않은 정보에 의존할 경우 오히려 심리적 불안만 키우고 의학적인 치료 최적기인 ‘골든타임’을 놓칠 수 있다”고 지적했다.

단순히 생활 습관을 바꾸는 것만으로는 유전이나 호르몬에 의한 모낭의 퇴화를 막기에 역부족이라는 것이 전문가들의 공통된 견해다. 따라서 최근에는 자가 진단에 의존하기보다 정밀한 검사를 통해 두피 환경과 모낭의 상태를 객관적으로 파악하는 것이 우선시되고 있다.

이러한 의학적 진단을 바탕으로, 최근 의료 현장에서는 단순 약물 처방보다 과학적 근거에 기반한 전문 장비 활용이 강조되는 추세다.

공 원장에 따르면 스마트룩스나 헤어셀S2 같은 적외선 치료 장비는 두피 혈류 개선과 세포 활성화에 도움을 준다. 또한 특정 파장의 LED를 고출력으로 조사하는 HPBM 방식은 두피 염증을 완화하고, 휴지기에 머물러 있는 모발이 다시 성장 주기로 진입할 수 있는 최적의 환경을 조성하는 데 기여한다.

장비를 통해 개선된 두피 환경에는 유효 성분을 효율적으로 전달하는 과정이 뒤따른다. 공 원장은 “최근에는 오토MTS와 메조테라피를 통해 영양 성분을 두피 진피층에 직접 전달하는 방식이 선호된다”고 설명했다.

특히 사이토카인, PDRN, 엑소좀 등 재생 인자를 활용한 복합 프로그램은 영양 불균형으로 인해 손상된 두피와 모낭의 회복을 돕는 효과를 기대할 수 있다.

이러한 체계적인 관리 접근은 탈모 치료의 효율을 높일 뿐만 아니라 장기적인 유지 관리 측면에서도 유리하다는 평가다.

공 원장은 “탈모는 어느 날 갑자기 발생하는 문제가 아니라 두피와 전신 상태의 변화가 장기간 누적된 결과”라며 “이미지 리뉴얼을 위한 심미적 목적이 커진 만큼, 과학적 관리를 통한 조기 대응이 건강한 모발을 유지하는 핵심”이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

