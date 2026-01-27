쯔양, 13살 구독자 댓글에 5천만 원 기부…감동 선행

사진= 쯔양 유튜브 채널 화면 캡처

유튜버 쯔양이 13살 어린이 구독자의 댓글을 계기로 5천만 원 기부를 진행하며 따뜻한 선행을 펼쳤다.

26일 쯔양의 유튜브 채널에는 ‘버거 한 개당 500만 원 기부?! 총 몇 개 먹었을까? 댓글 보고 바로 달려갔습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 쯔양에게 자신을 13살 구독자라고 밝힌 한 어린이는 사연을 남겼다. 이 어린이는 “수술할 때마다 아플 때 쯔양님 영상을 보며 버텼다”라며 행운버거 ‘먹방’을 요청했고, 해당 버거는 1개당 100원씩 기부되는 상품이었다. 어린이는 또한 “저와 비슷하게 아픈 아이들이 빨리 나았으면 좋겠다”라는 바람을 전했다.

쯔양은 이번 영상에서 햄버거 7개를, 직원들은 3개를 먹으며 총 10개의 행운버거 먹방을 진행했고, 이어 추가 기부를 결정했다. 쯔양은 “아이가 제 영상을 봐줘서 고맙고, 이런 기부 이벤트를 알려줘서 더 감사한 마음이 들었다”며 “최근 구독자 1300만 명을 달성해 의미 있는 일을 하고 싶었다. 행운버거 1개당 500만 원씩, 총 5천만 원을 기부하겠다”라고 밝혔다. 이어 해당 어린이 구독자에게 “수술이 많이 힘들겠지만 맛있는 것도 많이 먹고, 언젠가 같이 먹는 날도 있었으면 좋겠다”라고 응원의 메시지를 전했다.

기부금 5천만 원은 구독자의 이름으로 서울아산병원 어린이병원 희망나눔기금에 전달됐다. 해당 기금은 어린이 환자 치료와 연구, 의료·시설 보완은 물론 치료로 학업이 중단된 아이들을 위한 병원학교 운영에도 사용되며, 사용 내역은 리포트로 투명하게 공개된다.

영상에는 댓글을 남겼던 어린이 구독자도 다시 등장해 “감사합니다. 저도 병원에 입원해서 보고 있습니다”라는 메시지를 남겼다.

이번 선행 소식은 온라인에서 빠르게 확산되며 누리꾼들 사이에서 “아픈 아이들이 빨리 나았으면 한다” “돈이 있다고 이런 마음 갖기 쉽지 않다” 등 감동과 응원의 메시지가 이어지고 있다.

