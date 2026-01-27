‘현역 사령탑+특급 강사진’ 2026 KBL 유스 코치아카데미 개최

사진=KBL 제공

한국농구연맹(KBL)은 27일 “일반 초등학교와 중학교, 고등학교 교사와 남자프로농구 유소년클럽 코치를 대상으로 하는 ‘2026 KBL 유스 코치아카데미’를 개최한다”고 밝혔다.

이번에 신설된 2026 KBL 유스 코치아카데미는 일반 학교 및 유소년 농구 현장에서 활동 중인 지도자들에게 전문적인 교육을 제공해 코칭 역량과 지도력을 향상시키는 것을 목적으로 한다. 아카데미는 총 4기수로 운영되며, 각 기수당 약 30~40명이 참여해 1박2일 일정으로 진행된다.

교육 프로그램은 대상별 맞춤형 과정으로 구성돼 있다. 학교 교원을 대상으로 진행되는 프로그램은 학교 현장에서 바로 적용 가능한 테이핑법, 운동 전 워밍업 훈련, 기본기 훈련 등 훈련법을 중심으로 진행된다. KBL 유소년클럽 코치 대상 프로그램에는 보다 전문적인 프로그램으로 선수 컨디셔닝, 비디오분석법이 추가되며 외국인 코치를 초빙해 전문성을 한층 강화했다.

강사진으로는 현역 감독과 코치, 대학 교수, 트레이너 등 분야별 전문가들이 참여한다. 유도훈 정관장 감독, 전희철 SK 감독을 비롯해 조동현, 구나단, 신기성, 김도수, 하은주 등이 강사로 나서며, 외국 강사로는 훕 스터디 소속 저스틴 브랜딧을 초빙했다.

한편 KBL은 유소년 클럽 농구대회와 장신자 프로그램 등 유망주 발굴 사업을 지속해서 추진하고 있으며, 유소년 지도자들의 전문성과 기본 소양 강화 등 국내 우수 유소년 지도자 양성을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 마련할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

