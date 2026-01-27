[팬덤 와글와글] 고소영, ‘300억 건물 자랑’ 뭇매…“굳이 돈자랑”vs“문제 없어”

사진=고소영 유튜브 채널

배우 고소영이 300억원대 건물을 자랑하다 여론의 뭇매를 맞았다. 거리를 걷던 중 남편 장동건이 소유한 건물을 소개했다가 “눈치 없는 돈자랑”이라는 비판이 잇따랐고 결국 해당 유튜브 영상 장면은 삭제됐다.

지난 23일 고소영은 자신의 유튜브 채널에 한남동 일대를 산책하는 모습이 담긴 영상을 올렸다. 영상에서 제작진과 한남동 대로변을 걷다가 건너편 한 건물을 가리키며 “저기 우리 건물 잘 있네”라고 말했다. 잠시 발걸음을 멈춘 고소영은 “너무 예쁘다. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않나. 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다”며 “효자야 안녕”이라고 반가움을 드러냈다.

해당 건물은 남편 장동건이 2011년 대출 약 40억원을 받아 126억원에 매입한 것으로 알려졌다. 지하 2층~지상 5층 규모(대지면적은 약 330.6㎡, 약 100평)다. 현재 가치는 약 300억원 수준으로 추정된다. 매입 14년 만에 약 174억원의 시세 차익을 거둔 셈이다. 고소영·장동건 부부는 서울 성동구 송정동, 강남구 청담동 등에도 부동산을 보유 중이다.

고소영 입장에서는 ‘효자 건물’이지만 발언이 알려지자 각종 온라인 커뮤니티에서는 비판 댓글이 이어졌다. 고물가와 부동산 침체 등 장기화된 경기 불황 속에서 대중 정서와 동떨어진 발언이라는 지적이 제기됐다. 누리꾼은 “솔직함이 매력인데 이번엔 너무 솔직했다. 민심 좀 읽길”, “뭐하러 저런 얘기를 하는지 모르겠다”, “한두 푼도 아니고 어마어마하게 돈 많은 사람이 왜 굳이 돈자랑을 못해서 안달인지 모르겠다” 등 이해가 안 된다는 댓글을 남겼다.

과거 논란도 함께 재조명됐다. 고소영은 78주년 광복절인 2023년 8월15일 가족과 일본 여행 중인 인증샷을 SNS에 공개했다가 비난을 받았다. ‘일본 여행 인증 사진을 굳이 광복절에 올렸어야 했나’는 댓글이 쏟아졌고 고소영은 “중요한 날 불편을 끼쳐 죄송하다. 인지 후 바로 삭제했지만 너무 늦었다. 앞으로는 좀 더 신중을 기하도록 하겠다”고 고개를 숙였다. 또한 코로나19 팬데믹으로 전 국민이 불편을 겪던 시기에도 영화관에서 마스크 없이 찍은 인증 사진을 올려 비판을 받기도 했다.

다만 자신의 유튜브 공간에서 한 발언인 만큼 문제될 것 없다는 여론도 존재한다. 일부 누리꾼은 “정당하게 번 돈으로 세금 잘 내고 샀다면 욕할 것 있나”, “본인 유튜브 채널에서 자랑하는 건데 왜 문제인지 모르겠다”, “건물 예쁘다고 한 정도가 자랑인가” 등의 반응을 보였다. 그러나 논란을 의식한 듯 고소영 측은 결국 영상에서 해당 장면을 통편집했다.

